桑乔为例 福登需对在曼城的未来做出重大决定

肖恩·赖特-菲利普斯承认一个有天赋的少年必须仔细权衡他的选择，虽然明年夏天的转会的有潜在的可能。

赖特-菲利普斯说，菲尔·福登对他在曼城的未来有一个“重大的决定”，虽然这名前途无量的中场球员很可能会跟随桑乔的脚步。

蓝军的青训成果之一在2017年决定离开阿提哈德球场。

桑乔亲历了这一勇敢的决定，并在多特蒙德取得了惊人的成就，同时也获得了英格兰队的认可。

由于在曼城缺少常规比赛时间，弗登还没有做出这样的决定。

瓜迪奥拉表示，他无意出售一名如此有前途的球员，但决定权可能不在他手中。

小赖特说这名19岁的球员必须仔细权衡他的选择，如果他能在其他地方得到更多的上场时间，那么他坚持留在英超冠军联赛就没有什么意义了。

前曼城边锋告诉Sportingbet：“今年夏天菲尔·福登将面临一个重大的决定。在任何一个球员的脑子里，都会有一个点，那就是他意识到他需要踢更多的比赛。”

“如果菲尔经常上场，那么他就有足够的实力进入英格兰的阵容。”

“缺少比赛时间可能会阻碍他的职业生涯。”

“当然，他正在向一些出色的球员学习，他一路拼搏抓住了机会，但他现在的状态需要踢出更高的水平，并保持稳定的发挥。”

“你看看像桑乔这样的球员，他冒着出国的风险去争取更多的比赛时间，现在他可能已经和世界上最好的球员、边锋齐名了。

“年轻球员对于曼城来说一直都是至关重要的，他们迫切需要像菲尔·福登这样的球员来确立自己在球队中的地位，但是他需要决定是留在球队还是去其他地方确立自己的地位。”

在本赛季的各项赛事中，福登的出场次数被限制在13次，而在英超联赛中，他只有83分钟的上场时间。