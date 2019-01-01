格雷茨卡不逼萨内转会：他需要自己决定

曼城球员萨内与拜仁的转会联系在一起，但他的国家队队友格雷茨卡表示他需要自己决定。

莱昂·格雷茨卡说，如果勒罗伊·萨内从曼城加盟拜仁慕尼黑，他和他的队友们会很兴奋，但他拒绝向他的德国队友施加任何压力，让他转会。

萨内在赛季末很少能进入瓜迪奥拉的首发名单，他被传将离开英超冠军。拜仁已经承认他们对这位明星边锋很感兴趣，但是如果这位德国球星不打算转会的话，那么对于德甲冠军来说，要想战胜理智的代价将是非常困难的。

上周在2020年欧洲杯预选赛中，格雷茨卡和萨内一起参加了国家队的比赛，人们对他是否试图引诱这位曼城球星加盟拜仁产生了一些疑问。

但是格雷茨卡对《图片报》说，他的前沙尔克队友不需要对转会的好处做任何解释，不过如果被问到的话，他愿意谈谈。

“勒罗伊知道慕尼黑是一个非常美丽的城市。”格雷茨卡告诉《图片报》：“没人需要去引诱他。他知道如果他需要建议或者想听听我的意见，他随时都可以问我。”

鉴于本赛季英超俱乐部在欧洲取得的成功，人们一直在质疑拜仁和其他俱乐部能否赶上英超这样的豪门。

拜仁已经锁定了马德里竞技的卢卡斯·埃尔南德斯和斯图加特的本杰明·帕瓦尔，而格雷茨卡相信俱乐部可以和他们的英格兰对手并驾齐驱。

“我认为拜仁一定能在这方面保持领先。”格雷茨卡说：“它仍然是世界上最好和最大的俱乐部之一。勒罗伊知道。过去几年他在英格兰感觉很好。现在他必须自己决定什么是正确的行动。”

然而，尽管渴望萨内加盟拜仁，格雷茨卡坚持说，他并没有强迫这名边锋转会德甲冠军，理由是他自己去年从沙尔克转会拜仁的经历。

格雷茨卡补充说:“有一点很清楚:如果他来了，我们都会欣喜若狂。但如果我给他施加压力或影响他的意见，那我就该死了。去年我也遇到过类似的情况，不得不自己做决定。我也认为一个人独自作出最好的决定。”