格雷罗：桑乔有望成长到C罗高度 我确实曾想过回巴黎

这位多特蒙德球星认为桑乔具备成长到自己的葡萄牙同胞C罗高度的条件。

拉斐尔·格雷罗表示，杰登·桑乔有潜力成为“和C罗一样好的球员”，这位与曼联传闻甚密的英格兰边锋被认为是多特蒙德优秀资产。

这支德甲球队已经竭尽所能地阻止英格兰边锋的离开。

自2017年决定离开曼城加盟多特蒙德以来，桑乔在足坛的声望可以说是如火箭班窜升。

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他的优异表现吸引了全欧豪门的关注，而曼联则在这场争夺战中处于领先位置，不过多特蒙德并不会屈服于红魔给出的压力，他们希望桑乔在可预见的未来继续留在这里。

连续和稳定的表现让这位20岁的边锋成长到了更高的高度，格雷罗认为这位天才新星可能会成为5次金球奖得主C罗的继承人。

这位多特蒙德的后卫告诉《图片报》:“杰登·桑乔还很年轻，但是在过去的两年里已经在球队中发挥了出色的作用，他有能力改变场上的局面，通过自己的传球、盘带或者进球。”

关于桑乔是否可以可以追随C罗的脚步，格雷罗补充道:“C罗是世界最佳球员之一，不过如果要成长到和他一样棒，桑乔还有很长的路要走。但他拥有需要的一切，甚至有一天能够变得和C罗一样优秀，未来是无法预测的。”

虽然桑乔看起来很可能在2020-21赛季继续为多特蒙德效力，不过不管他离队与否，格雷罗都决心在多特蒙德创造属于自己的辉煌。

这名出生于法国的葡萄牙国脚在上个赛季经历了伤病问题，这限制了他的出场时间，并引发了改换门庭加盟巴黎圣日尔曼的猜测，不过目前他已经摆脱了这一切，渴望再一次去追逐重要的奖杯。

“我当时伤病频道，我的家人也有点想回巴黎，因为我是在那里长大的，不过现在我们在多特蒙德过得很开心。”

卢西恩·法夫尔的球队将在周六坐镇主场迎战门兴格拉德巴赫，开启他们的德甲新赛季。

实际上，除了格雷罗，另一位多特蒙德球星哈兰德也发表了类似的言论，他认为桑乔是多特蒙德的关键球员。

“桑乔在整个季前赛中的表现都很棒，他将会是本赛季多特蒙德的重要一员。”

“至于他和曼联的传闻，这和我无关，俱乐部应对此负责。我不会对此做过多的评论，但如果他留下来的话，我会很高兴，因为他既是我的好朋友，也是一位了不起的球员。”