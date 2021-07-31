格雷文贝赫：和博格巴比较并不会让我感到额外的压力

这位阿贾克斯球星曾被比作一些顶级球星，但他只是把这当做一种赞美

阿贾克斯球星格雷文贝赫表示，他并没有因为被人们拿来与博格巴比较而感到额外的压力。

这位中场球员上个赛季在荷兰取得了令人印象深刻的突破，现在他已经成为世界上最有前途的中场球员之一。

现在，人们已将荷兰国脚的表现拿来与曼联中场博格巴以及荷兰传奇里杰卡尔德相提并论。

格雷文贝赫并不介意被拿来与这些大牌球星比较，他希望自己未来也能成为被后来者比较的对象。

他在接受《电讯报》采访时表示：“我觉得人们把我和球星比较是一种赞美，但这并没有给我带来任何额外的压力。”

“我想我应该做我自己。十年后，如果年轻球员被告知他们看起来像瑞恩-格雷文贝赫，那就证明我的职业生涯很成功。”

这位19岁的球员上赛季在荷甲联赛打进3球，助攻5次。

他之后还获得了代表最佳新秀的约翰-克鲁伊夫奖，但他希望在2021-22赛季为阿贾克斯发挥更大的作用。

他说：“在像阿贾克斯这样的攻击型球队中，作为一名中场球员，你必须打进三个以上的球。”

“这是显而易见的，特别是当你的球队整个赛季打进了102球的时候。在禁区附近，我必须更早更频繁地射门。更频繁地进入18码区是很重要的。”

他补充道：“现在我已经获得了约翰-克鲁伊夫奖，被认为是荷甲最出色的年轻球员，但我不再满足于只有才华了，我还想赢得金靴奖。我将尽我所能去实现这个目标。”

“但是团队荣誉总是比个人荣誉更重要，这就是为什么成为冠军，赢得奖杯和踢欧冠联赛是最重要的目标。”