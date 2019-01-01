格里兹曼真的值得巴萨为之付出这么多吗？

这是一个遥远的可能性，即巴萨可以同时在今夏拿下这名法国球星和内马尔，他们似乎更喜欢后者。

巴塞罗那很有可能在新赛季开始，内马尔和格里兹曼将与梅西共同组成新三箭头，但加泰罗尼亚人今年夏天只可能买得起其中一个，如果他们不得不选择，那么 优先考虑的是重新签下内马尔。

在某些方面，巴西人可能会被看作是受损的货物，但他在巴萨的更衣室里仍然有很多盟友，包括队长梅西。内马尔在巴萨有着良好的表现，赢得了2015年的欧冠冠军，即使交易的复杂程度是史诗级的，他也会受到欢迎。

自从莱昂纳多担任体育总监以来，巴黎圣日耳曼球场的新发展以惊人的速度进行着。在过去的两年里，这家俱乐部为了迎合内马尔的奇思妙想做了很多事情，内马尔是他们最昂贵的球员。但时代在变化。

在欧冠联赛又一次失利之后——他们本应拿下三冠王的目标却未能实现——对于这家首都俱乐部来说，问题在于态度，而非能力。任何没有融入一种新的、严格的集体精神的球员，都将继续被卖掉，莱昂纳多在过去的几天里已经知道内马尔并没有被排除在这种威胁之外。

对这位27岁球员的转会费是另一回事。现在内马尔已经被积极地推销，对他感兴趣的俱乐部已经处于更有利的谈判地位。由于巴萨是目前为止唯一一家对他们感兴趣的俱乐部，所以他们是领头羊。

但这可能会破坏格里兹曼原本希望的夏季转会计划。5月14日，格里兹曼告诉主教练西蒙尼，他将在夏天寻求新的挑战，当时人们普遍认为其转会巴萨是既成事实。去年夏天，他以视频形式推迟了转会加泰罗尼亚的计划，转而与马德里竞技i签订了一份5年新合同。

然而，今年夏天，变革之风正吹过万达都会城。老将已经被撤下，新一代将由马科斯·洛伦特和年轻前锋若昂·菲利克斯领导，有趣的是，他已经得到了格里兹曼的7号球衣。但是格里兹曼还没有离开，或者更准确地说，还没有被西甲冠军巴萨签下。

来自西班牙的最新消息是，巴萨已经要求将格里兹曼1.2亿欧元的转会条款推迟到一个较晚的日期，而且，事实上，这名球员将在本赛季免费为他们效力。这引起了马竞的愤怒，他们在周六对巴萨和他们曾经喜爱的前锋发表了一份强硬的声明。

马竞透露，巴萨和格里兹曼在3月份达成了默契，同意了自上个月以来一直商讨的个人条款。他们宣布拒绝巴萨的报价，并要求格里兹曼参加周日晚上的季前赛。

然而，这位世界杯冠军却被拍到在伊比沙岛外的一艘游艇上，喝着一瓶啤酒。一名发言人表示，“情绪压力”和法律规定的30天假期是他离队的原因。巧合的是，仅仅24小时后，内马尔也耍了同样的花招，因为巴黎圣日耳曼对这位球星未能报到感到不满。

根据合同规定，两人都必须归队效力，如果在未来几天内不能完成转会，格里兹曼可能还会出现。他将受到马竞的处罚，据报道他将面临巨额罚款。

格里兹曼正处于一种进退两难的境地，马竞已经往前走了;支付给本菲卡的1.26亿欧元买下了菲利克斯，但格里兹曼在更衣室里没有一件球衣。巴萨被广泛认为是他的下家，但是他们已经被内马尔吸引住了。

巴萨对格里兹曼的和内马尔的评价一样高吗？他真的是一个很好的球员，会出现在大多数人的前10名球星名单上，这都是肯定的。但他不是梅西，也不是内马尔。他一直为马竞进球——科斯塔在状态和纪律上挣扎的时候——他是马竞的关键先生，同时他也是国家队的关键人物。

而格里兹曼则可以说是缺少了什么。无论是在欧冠决赛第二回合对阵尤文图斯的比赛中失利，还是在2016年决赛对阵皇马的比赛中点球未进，格里兹曼在关键时刻都缺乏冷酷无情的表现。

他最多也会成为一名副手 - 特别是在与梅西一起的时候，当内马尔做二当家的时候，也比格里兹曼现在出色。

而现在他们的未来似乎是缠绕在一起的。 巴萨层想要格里兹曼，他也想加盟巴萨。 现在内马尔已经出现在转会市场上，这改变了焦点。 格里兹曼仍然想加盟巴萨，但时间会告诉他们是否值得为格里兹曼作出大动作。