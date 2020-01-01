格里兹曼盛赞梅西世界最强 盼在巴萨书写历史
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安托万·格里兹曼认为莱昂内尔·梅西是“世界上最强大的球员”，并打算与阿根廷人一起在巴塞罗那“书写历史”。
在过去的11场比赛中，格里兹曼已经打进了7球，在苏亚雷斯因伤缺阵的情况下，他的状态得到了很好的体现。
格里兹曼相信他会有更多的表现，这位世界杯冠军决心在加泰罗尼亚实现自己的期望。
他告诉西甲电视台：“这是一件值得骄傲的事情，我很高兴来到巴塞罗那。我父亲很高兴看到他的儿子在巴塞罗那踢球。”
“我想书写俱乐部的历史。我必须努力做到这一点，我必须努力成为俱乐部的重要一员。”
格里兹曼补充了他的野心：“我希望在进球和助攻上都有所提高。我正在适应，试着尽可能多地学习战术。”
“我感觉很好，无论是身体上还是精神上。我真的很想工作。我真的很想进步。”
每天与六次金球奖得主梅西一起工作应该有助于实现这一目标，格里兹曼对这位阿根廷超级巨星大加赞赏。
他说：“莱奥是世界上最强大的球员，和他一起踢球感觉很好。我试着去理解他的动作，当他有球的时候，我能很好地跑位并形成更好的连接。”
这位28岁的球员补充了他在马德里竞技的时光：“球迷们、西蒙尼、队友们，这是一次美妙的经历，此刻是我职业生涯中最好的时刻。”
“现在我在巴塞罗那，世界上最好的俱乐部。这是一个全新的挑战，全新的比赛，全新的风格，这就是我为什么要慢慢适应的原因。”
“我认为我们必须参加所有的比赛，争取赢得一切。”