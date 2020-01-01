格里兹曼盛赞梅西世界最强 盼在巴萨书写历史

这位法国国脚对自己能在诺坎普成为众星云集的阵容中的一员感到非常“骄傲”，他说他还有很多东西要学。

安托万·格里兹曼认为莱昂内尔·梅西是“世界上最强大的球员”，并打算与阿根廷人一起在巴塞罗那“书写历史”。

在过去的11场比赛中，格里兹曼已经打进了7球，在苏亚雷斯因伤缺阵的情况下，他的状态得到了很好的体现。

格里兹曼相信他会有更多的表现，这位世界杯冠军决心在加泰罗尼亚实现自己的期望。

他告诉西甲电视台：“这是一件值得骄傲的事情，我很高兴来到巴塞罗那。我父亲很高兴看到他的儿子在巴塞罗那踢球。”

“我想书写俱乐部的历史。我必须努力做到这一点，我必须努力成为俱乐部的重要一员。”

格里兹曼补充了他的野心：“我希望在进球和助攻上都有所提高。我正在适应，试着尽可能多地学习战术。”

“我感觉很好，无论是身体上还是精神上。我真的很想工作。我真的很想进步。”

每天与六次金球奖得主梅西一起工作应该有助于实现这一目标，格里兹曼对这位阿根廷超级巨星大加赞赏。

他说：“莱奥是世界上最强大的球员，和他一起踢球感觉很好。我试着去理解他的动作，当他有球的时候，我能很好地跑位并形成更好的连接。”

这位28岁的球员补充了他在马德里竞技的时光：“球迷们、西蒙尼、队友们，这是一次美妙的经历，此刻是我职业生涯中最好的时刻。”

“现在我在巴塞罗那，世界上最好的俱乐部。这是一个全新的挑战，全新的比赛，全新的风格，这就是我为什么要慢慢适应的原因。”

“我认为我们必须参加所有的比赛，争取赢得一切。”