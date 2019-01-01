格里兹曼替代者确认 托万成为马竞目标

在寻找格里兹曼替代者方面，马竞进展迅速，效力于马赛的托万成为了他们今夏的目标。

根据够力足球法国站的最新报道，对于格里兹曼的替代者，马竞已经有了初步目标，马赛核心托万再一次进入了他们的视线。

其实早在去年12月，够力足球西班牙站就曾指出马德里竞技对这位法国国脚表现出了浓厚兴趣，不过马赛主席雅克·亨利当时不愿放走这位自己的“非卖品”。不过目前状况发生了改变，由于马赛无缘下赛季欧冠，他们必须出售球员来实现财政平衡，斯特鲁曼以及托万之类的高薪球员，均有可能被俱乐部送走。

尽管俱乐部整体表现有所下滑，但托万本人的状态依旧出色，在37场各项赛事的比赛中，斩获18球9助攻。不过马赛方面并不会因此降低对托万的要价，据悉他们对球员的心里预估价位达到了5000万欧元以上。

和格里兹曼一样，托万也是一位能够拉边的前锋，同时没兼任右边锋、左边峰、二前锋以及中锋等位置，不过在加西亚的改造下，目前他主要在马赛队内担任右边锋或者二前锋。

作为一名锋线球员，托万拥有着极为出色的射术，无论是凌空抽射还是抢点射门，都是他的拿手好戏。与此同时，他也能够在右路持球内切给对手制造巨大威胁，与AC米兰大腿苏索极为相似。

尽管很早就被外界视为“新罗本”，但由于他在爆发力、速度以及身体对抗等方面的不足，目前与这位拜仁传奇仍有着不小的差距，这也是此前国米、拜仁等队放弃引进他的一大原因，这位法国前锋并非夺人眼球的边路爆点，无法像“小飞侠”一样以一己之力解决球队的进攻问题。不过从另一方面来看，这也促使托万逐渐成为了一名团队型球员，锻炼出了不错的传球、传中以及大局观。

除了托万，马竞还在关注与他特点极为相似的AC米兰右边锋苏索，这两位边路攻击手均有可能成为格里兹曼的替代者。