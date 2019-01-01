格里兹曼：我很幸运能在西蒙尼手下学习

马德里竞技对这名前锋的离开表示不满，但这位巴塞罗那的新签约球员对他的前教练表示赞赏。

巴塞罗那新签入的球员安托万·格里兹曼称赞马竞教练迭戈·西蒙尼在最近几个赛季的表现，他说他觉得能在阿根廷人手下踢球是“幸运的”。

格里兹曼上周完成了1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)的转会，此前他在西蒙尼手下效力于马德里竞技五年。

他的离开给马德里留下了不好的印象，马竞坚持认为他们应该得到2亿欧元(1.79亿英镑/ 2.25亿美元)，因为他们说格里兹曼和他的新俱乐部在7月1日之前达成了协议，当时他的买断条款减少了8000万欧元。

马竞相信这份协议从三月份就已经生效，并明确表示他们对巴萨和格里兹曼都感到“厌恶”。

巴塞罗那方面相信，“没有证据”表明双方达成了这样的协议。

“在格里兹曼制作了这段视频向球迷告别后，我们联系了他，在三月份什么都没有发生。”何塞普·马利亚·巴托梅乌在球员被介绍到他的新球队时说。

尽管两家俱乐部之间存在敌意，格里兹曼现在试图缓和关系，对他的前教练大加赞扬。

“我很幸运能向西蒙尼学习。多亏了他，我一直踢得很好。”格里兹曼在接受巴塞罗那采访时说：“在马竞，从来没有一天是休息的。这是非常体力化的，在战术上有很多艰苦的工作。没有人能放松警惕。”

格里兹曼在马竞赢得了欧罗巴联赛、欧洲超级杯和西班牙超级杯冠军，但这位法国国脚在2016年欧冠联赛决赛中落败。同城死敌皇家马德里队在点球大战中获胜，此前格里兹曼在常规时间点球不进。

“我知道如果我在巴萨赢得了冠军联赛，这也无法弥补在马竞的决赛中失利的痛苦。”格里兹曼补充道：“对于球迷，对于我的队友来说，那是一个艰难的时刻。”