格里兹曼：我和梅西交流不多 但我们的趋势很好

两人因南美球员饮料伴侣而走到一起，但阿根廷人的伤病意味着到目前为止他们在一起的时间很少。

安东尼·格里兹曼承认，他和梅西都不是感情丰富的人，但对自己和梅西的关系很满意。

格里兹曼最终在今年夏天与巴塞罗那签约，而就在一年前他还曾公开表示不希望加泰罗尼亚人而是继续留在马德里竞技。

他在诺坎普经历了战火的洗礼，梅西、路易斯·苏亚雷斯和登贝莱等人的受伤让他和年轻球星安苏·法蒂、卡莱斯·佩雷斯一起并肩作战。

尽管与梅西在球场上共处没有多少分钟，但格里兹曼相信两人已经有了良好的开端。。

“他不是一个爱说话的人，我也不是，所以交流对我们来说很艰难，我已经把他当成了一个伴侣，这是朝着正确的方向迈出的一步。”他在周二巴萨与国际米兰的冠军杯比赛前告诉记者。

“他受伤了，很难和他在球场上和训练中建立起联系，并在这种情况下改善它，但我们都是好的球员，我在这里也会帮助球队的任何成员。”

上周巴萨2-1击败比利亚雷亚尔的比赛中，梅西肌肉受伤，能否在与国际米兰的比赛中出场还是未知。

登贝莱能否出场也成疑问，孔蒂的球队在意甲赛季的开局就取得了6场胜利；但格里兹曼希望球队的其他球员能够团结起来，取得一个积极的结果。

“在奥斯曼、里奥和其他人受伤的情况下，情况很不好，而如果我们无法团结在一起的话，那就是最糟糕的事情。”他解释说。

“但是我们必须找到一种打好比赛的方法，不管是卡尔斯、安苏还是我不在的时候，我们有一个伟大的球队，有很多伟大的球员，我们会找到胜利的公式。”

周三的比赛同时也是格里兹曼在诺坎普球场的欧冠处子秀，在曾经效力马竞时参与的决赛中，他是战败的一方，他很想获得这个大奖。

“这些比赛总是特别，这将是我的第一个主场冠军联赛,我将有更大的动力，我们将努力做一个好工作，试图以最好的方式赢得比赛,三分是最重要的事情。”这名前锋补充说。

“赢得欧冠冠军是每个人的梦想，这也是我的梦想之一，但我有很多机会，这是我的目标和梦想，我希望明天能和球迷一起度过一个美好的夜晚。”