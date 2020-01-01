格里兹曼家人指责巴萨主帅塞蒂恩：你只是一个过客！

这名前锋被认为受到了教练的羞辱，塞蒂恩在下半场大部分时间里让他进行了热身，但只给了他几分钟出场时间。

在周二2:2战平马德里竞技之后，巴塞罗那前锋安东尼·格里兹曼的家人对他所遭遇的“不公平待遇”发表了看法，不过这一切可能会给这位前马竞前锋施加巨大的压力。

未能赢得这场比赛意味着，巴萨如果想要完成联赛卫冕，就只能去指望死敌皇马在接下来的比赛中犯下失误，目前他们已经在这场冠军争夺战中失去了主动权。

早在这场比赛之前，巴萨主帅塞蒂恩早就重压在身，够力足球此前就曾了解到他极有可能会在赛季结束后被加泰罗尼亚豪门解雇，除非他能率队赢得西甲或者欧冠冠军。

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这场比赛可以说是一波三折，巴萨曾两度领先这家位列西甲积分榜第三名的豪门，第一次是梅西角球造成迭戈·科斯塔乌龙，第二次是塞梅多造点，梅西一蹴而就点球破门，不过他们并没有因此看到胜利的曙光，而现在他们落后于少赛一场的皇马一分。

而巴萨今夏花费1.2亿欧元转会费从马竞签下的格里兹曼并没有在这场比赛中充分展现自己的激情，尽管他在下半场大部分时间都在热身，但他一直没有在这场对阵老东家的比赛中得到太多的出场机会。

这是格里兹曼近四场比赛中第三次出现在替补席，而巴萨在这四场比赛中都以平局收场。

这名球员的家人注意到了这一点，并通过社交媒体上发布帖子的形式对前皇家贝蒂斯主帅塞蒂恩进行了指责，而现在这些帖子已经被删除。

西奥·格里兹曼，这位法国球星的弟弟，针对塞蒂恩发布了一系列的推文。

“两分钟……”他哀叹道，随后又在推特上补充道:“我真的想哭。”、“两分钟的出场时间…”和“…”。

这位世界杯冠军球员的父亲阿兰·格里兹曼也同样没有放过这位教练，后者拒绝为赛后对待这位前锋的方式道歉，他在接受媒体采访时表示：“我不会为这么换人而向格里兹曼道歉。”

他在Instagram上发帖称:“如果你要这么说话，首先这得拥有这辆卡车的钥匙。不过事实并非如此，你只是个乘客而已。”

巴萨本赛季还有五场比赛要踢，下个周日他们将客场挑战比利亚雷亚尔。