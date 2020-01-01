格策未来悬而未决 多特蒙德仍需做最后决定

这位中场球员在多特蒙德的未来还没有决定。

多特蒙德的体育主管米夏埃尔·佐尔克坚持说还没有决定马里奥·格策在德甲的未来。

27岁的格策将在本赛季结束后合同到期，此前他只在德甲首发了5次，因此被传有可能离开。

这位63次代表德国国家队出场的国脚正处于第二次效力多特蒙德的时期，在转会拜仁慕尼黑之前，他曾两次获得德甲冠军和一次德国杯冠军。

格策的回归并没有带来他第一次效力时所达到的高度，但是佐尔克表示双方将等待对这名攻击手的未来做出决定。

“这还没有决定。”他告诉鲁尔新闻报：“当然，他也希望有更多的上场时间。我们在和马里奥谈话。”

“圣诞节前我和他父亲谈过。我在马贝拉又跟他说了一次话。我们一定会在春天聚在一起，然后做出最后的决定。”

另一名与离开多特蒙德联系在一起的球员是阿什拉夫·哈基米，他从皇家马德里租借到多特蒙德后给人留下了深刻的印象。

佐尔克表示，他希望将这名摩洛哥国脚的租借期延长，因为哈基米已经在2018年以两年的租借合同加盟。

“我总是喜欢坚持事实。根据合同，他将在夏天回到皇马，因为他的合同将在7月1日生效。”

“我们的合同是他自己和皇马的。我们当然希望他能和我们在一起待久一点，这一点也很清楚。”

“但我们不能单独影响它。我认为阿什拉夫非常清楚他和我们一起取得了什么进展。他只在我们这里进步，别的地方都没有。”

“根据他自己的说法，他也觉得很舒服。到了春天，一切都会明朗的。”