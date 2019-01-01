格策从被国家队拒绝中成长 感恩渣叔瓜帅影响

这名27岁的球员没有入选勒夫2018年世界杯的阵容，但他坚称自己已经从这次拒绝中学到了东西。

马里奥•格策未能入选2018年德国世界杯阵容，但球员称自己“不会为此而哭泣”。

这位多特蒙德中场球员在国家队有着辉煌的职业生涯，共代表国家队出场63次，攻入17粒进球。

格策是2014年世界杯决赛的英雄，在加时赛1-0战胜阿根廷的比赛中，他攻入了制胜一球，为德国战车锁定了第四座大力神杯。

不幸的是，他在俱乐部的职业生涯在世界杯后出现了最糟糕的转折，在拜仁慕尼黑俱乐部中的状态由于一系列的伤病问题而难以保持稳定。

这位27岁的球员最终在2016年再次回到了多特蒙德，但是一场代谢疾病打乱了他在威斯特法伦球场的第一个赛季。

格策及时康复，在球队2017-18赛季中发挥了关键作用，但他没能在德国队的阵容中赢得一席之地，至今他仍为此感到遗憾。

他告诉够力体育，他对去年被排除在勒夫的世界杯阵容之外感到失望：“这个(决定)绝对是难以接受的。我从17岁起就成为了一名专业球员。我18岁就加入了国家队，和他们一起庆祝成功，并参加了63场国家队的比赛。”

“杯赛总是很特别。然而，12个月里都没有接到电话对我来说是一次重要的经历。我从中吸取了教训，得出了正确的结论。这让我更进一步。”

“由于这是一个新的情况(没有被征召)，我无法提前做好准备。被国家队拒绝实在令人难以接受。在这种情况下，来自我身边的人的关心是非常重要的。”

“我不是那种会为此而哭泣的人。当然，这很困难，但是消极地看待它或闷闷不乐并没有帮助。我试着从这些情况中汲取力量并找到解决办法。如果你把这种情况和其他人的真实问题进行比较，就会发现这只是小事一桩。”

格策在上赛季的状态速度得到反弹，并帮助多特蒙德挑战德甲冠军，在26场比赛中攻入7球和7次助攻。

在克洛普和瓜迪奥拉的指导下，他终于展现出了年轻时欧洲最优秀的球员之一的状态。

前者帮助格策在多特蒙德取得了突破，后者在2014年给了他为拜仁踢球的机会。

这位中场组织者承认了两人在他成长过程中所扮演的角色，并补充道：“我非常感谢克洛普和多特蒙德给予我的信任。”

“当我转会到拜仁的时候，我很感激俱乐部和佩普给了我在这个级别踢球的机会。现在就是这样。最重要的是，我很高兴我回来后球迷们都站在了他的一边。”