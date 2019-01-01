格策专访：布兰特和阿扎尔能让多特更进一步

法夫尔的球队在今夏的转会市场上从国内联赛运作到了两名强援，这也将令多特在新赛季更有实力冲击联赛冠军。

今年夏窗，多特从勒沃库森以2500万欧元的价格引进了布兰特，并且获得了门兴边翼小阿扎尔的加盟。这让队内大将格策对于未来更加充满信心。

在接受够力足球及DAZN采访时，格策说道：“我认为布兰特真的非常非常出色。我在国家队的时候就认识他了，我认为他可以帮助我们再次提升一个档次，特别是如果你看到他上赛季的成绩。”

“他可以让我们在边路以及中路都更进一步，这对多特来说是一桩非常好的转会。”

而小阿扎尔，虽然没能取得与已经转会皇马的兄弟埃登-阿扎尔一样的成就，但他在德甲中也成长为了一名颇有效率的边路球员。

格策继续说道：“在门兴和比利时国家队，他（小阿扎尔）都拿出了很不错的表现。就像我说的，我认为我们得到了非常优秀的球员，竞争会达到新的高度。”

“这很大程度上会帮助我们变成一支更为成功以及更有强大的球队。这也将提高训练的质量。”

而对于自己职业生涯的规划，格策并未就未来是否会离开德甲前往海外给出明确的答复：“这当然是个问题，这是我在德甲的第十年。足球世界里任何事情都可能发生，好像我一直在考虑我真正想去的地方。”

“现在我与多特还有合约在身，我在德甲也感觉良好。否则我也不会在这里效力如此长的时间。”