格林：我曾直斥萨里没有B计划 队友助教都赞好

这位经验丰富的门将声称他在更衣室里向意大利主帅吐露真言，因为他对后者的执教风格感到失望。

前切尔西门将罗伯特·格林说他在斯坦福桥的时候直称时任主帅毛里齐奥·萨里没有“B计划”，这让他得到了队友们的赞扬。

许多球迷和专家都曾经对萨里的强硬战术和顽固的用人表示担忧，但他在赛季结束后获得了谅解。

切尔西获得了英超联赛的第四名，并赢得了欧罗巴联赛，这标志着萨里作为主教练赢得首个主要奖杯。

这位意大利人最终在6月份离开斯坦福桥来到尤文图斯，但他并不是唯一一个在经历了动荡的赛季后离开俱乐部的人。

第三门将格林在切尔西5月赢得欧联杯后退役，现在他对在西伦敦萨里手下工作的感觉敞开了心扉。

在接受采访时，格林透露他在切尔西其他队员面前与萨里对峙，以解决球场内外的一些问题。

“小伙子们举起手来说，‘我们很关心’，但他们没说什么。”格林开始说：“我在想：‘我不能要这个’。

“我转身对萨里说：‘你看，你的处境真的很艰难，我理解这一点，因为我能看到俱乐部里发生的事情，你能看到，外面的人看不到，所以我理解你。’但我一直在想，‘我要在一分钟内把想说的都说给他听。’”

“我只是把它说出来了。我告诉他：‘你没有b计划。你是那种事务型主帅。团队里的球员不是这样对你说话的——他们非常关心你，但是害怕对你说些什么，就像我一样。我不在乎，因为你要做什么——不让我上！？’”

“我讲了15分钟。很多球员事后都说，他们喜欢我这样说：‘你说了我想说的，但我说不出来。’很明显，如果他们这样做了，这可能会影响他们在球队中的位置或者他们在俱乐部的未来。”

“两位助理教练，吉安弗兰科·佐拉和卡洛·库迪奇尼，说了类似这样的话：‘太棒了。我们一直在努力，但我们也处于妥协的位置，因为这是一个非常等级化的风格，没有很多意见反馈回来。’”