格林：凯帕有傲慢的一面 但也有坚强的性格
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前切尔西门将罗伯特·格林承认凯帕·阿里扎巴拉加有“傲慢”的一面，他是世界足球史上最昂贵的门将，但他也是一个坚强的人。
西班牙人在这个赛季又一次面临着他的状态问题，他的比赛中出现了代价高昂的失误。
2018年夏天，凯帕以破纪录的7200万英镑的身价让蓝军重下血本。
格林相信凯帕会对自己有更高的要求，这位前英格兰国门上赛季曾在斯坦福桥与这位25岁的球员做队友。
“这个赛季对他来说很有趣，不是吗？”格林告诉The Athletic：“我认为当你作为守门员踢这么多比赛的时候，波动就会出现。
“他的优势是……他有一双很棒的脚，有很大的力量。他的大腿很粗，肌肉很发达，这给了他很大的力量。他也非常快，速度很快。”
格林补充说：“作为一个人，他是一个非常好的小伙子，他的态度非常好。”
“他确实有傲慢的一面，或者对自己的能力非常自信。这是他的底线。他带着这样一个事实：他是世界上最昂贵的守门员。”
“他在训练中有这样的优势。我们曾经有过这样的比赛。我是最慢的。他比所有的守门员都要快，但他仍然要作弊（并抢得先机）。他本来怎样都是会赢的，但他还是要作弊。为了跟上进度，我也要作弊。”
格林透露，如果他觉得在其他的训练中有更大的好处，那么凯帕也会在训练过程中练习。
“他在训练中会做的另一件事是，他会突然停下来，说，‘我们已经做了所有这些。好的。现在我想要这个特殊的训练。这就是我所需要的。’”格林补充道。
“这很公平。他是上场的那个人。但这样说也显示了一种坚强的性格。”
凯帕在他的切尔西处子赛季中出场54次。本赛季他又出场29次，蓝军在英超联赛中取得了联赛前四的成绩，同时也在足总杯和欧冠联赛中前进。