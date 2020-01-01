格林：凯帕有傲慢的一面 但也有坚强的性格

这位前蓝军门将对这个世界上最昂贵的门将在比赛中出现的奇怪错误并不感到惊讶。

前切尔西门将罗伯特·格林承认凯帕·阿里扎巴拉加有“傲慢”的一面，他是世界足球史上最昂贵的门将，但他也是一个坚强的人。

西班牙人在这个赛季又一次面临着他的状态问题，他的比赛中出现了代价高昂的失误。

2018年夏天，凯帕以破纪录的7200万英镑的身价让蓝军重下血本。

格林相信凯帕会对自己有更高的要求，这位前英格兰国门上赛季曾在斯坦福桥与这位25岁的球员做队友。

“这个赛季对他来说很有趣，不是吗？”格林告诉The Athletic：“我认为当你作为守门员踢这么多比赛的时候，波动就会出现。

“他的优势是……他有一双很棒的脚，有很大的力量。他的大腿很粗，肌肉很发达，这给了他很大的力量。他也非常快，速度很快。”

格林补充说：“作为一个人，他是一个非常好的小伙子，他的态度非常好。”

“他确实有傲慢的一面，或者对自己的能力非常自信。这是他的底线。他带着这样一个事实：他是世界上最昂贵的守门员。”

“他在训练中有这样的优势。我们曾经有过这样的比赛。我是最慢的。他比所有的守门员都要快，但他仍然要作弊（并抢得先机）。他本来怎样都是会赢的，但他还是要作弊。为了跟上进度，我也要作弊。”

格林透露，如果他觉得在其他的训练中有更大的好处，那么凯帕也会在训练过程中练习。

“他在训练中会做的另一件事是，他会突然停下来，说，‘我们已经做了所有这些。好的。现在我想要这个特殊的训练。这就是我所需要的。’”格林补充道。

“这很公平。他是上场的那个人。但这样说也显示了一种坚强的性格。”

凯帕在他的切尔西处子赛季中出场54次。本赛季他又出场29次，蓝军在英超联赛中取得了联赛前四的成绩，同时也在足总杯和欧冠联赛中前进。