格林伍德领衔青春风暴 创曼联欧战队史纪录

这位天才少年继续着他在红魔的爆发赛季，他的名字被载入了俱乐部的历史。

年仅18岁72天的梅森·格林伍德成为曼联在欧战中梅开二度最年轻的球员。

红魔前锋在周四对阵阿尔克马尔的欧联杯比赛中下半场攻入两球，索尔斯克亚的球队以4-0大胜。

这场胜利使曼联在小组赛中四胜一平一负之后，以小组第一的身份出线。

索尔斯克亚的球队在老特拉福德与阿尔克马尔的比赛中挣扎了很长一段时间，前45分钟双方都没有进球。

但是在第53分钟阿什利·杨以一个小角度射门打破僵局后，红魔在11分钟内四次破门。

格林伍德拿下其中的两个进球，第一个来自禁区顶部的低射，六分钟后也在近门柱射门。

“每次上场，他都会进球，”赛后当被问及格林伍德时，胡安·马塔告诉英国BT体育频道：“在训练中，他可能不会经常碰到球，但他是一个终结者和禁区杀手。他是个好孩子，我为他感到高兴。”

这位18岁的球员本赛季已经在欧罗巴联赛中四次进球，使他的进球数增加到18场6球。

本赛季只有马库斯·拉什福德为曼联进了更多的球，但是格林伍德在英超大部分时间都是作为替补出场的。

在比赛前，索尔斯克亚强调他想在红魔面前保持一条开放的道路，这样像格林伍德这样的天才就可以进步。

“在曼联总有一条路可走，如果你足够优秀，你就会得到机会，”他说：“如果你训练足够努力，并且在青年队表现出色，你就有机会。会有很多男孩多年来一直和梅森和布兰登（威廉姆斯）一起打踢，他们看着他们的时候会想，‘如果他们能做到，为什么我不能？’”

“你必须继续前进，这是我们想要的。我们想让年轻人知道有办法进入（一线队），但你必须自己去争取。”

周四，一些青训产品有机会与格林伍德一起首发，包括威廉姆斯、詹姆斯·加纳和阿克塞尔·图安泽贝。

当索尔斯克亚兑现给年轻球员一些一线队上场时间的承诺时，钟塔西和伊森·莱尔德也作为替补上场。

红魔现在已经连续赢了三场比赛，下一场将在周日晚上在老特拉福德迎战苦苦挣扎的埃弗顿。