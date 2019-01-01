格林伍德的胜利巩固了索肖的年轻人计划

比赛就像往常一样，曼联没能击溃阿斯塔纳，而这名少年却用特殊的方式赢得了比赛。

比赛还剩22分钟，索尔斯克亚把戈麦斯和钟塔西换下，换上马塔和林加德。

当时球队的情况需要一些经验把控;这位教练最初的赌注是让孩子们在曼联最容易应付的欧联小组赛中上场，但这看起来判断有失误。

这是索尔斯克亚所得到的一项认可，目前曼联青训质量就取决于这。

然而，这支俱乐部的一线队正努力攻破那些龟缩后场、组织良好的球队，并在中场休息时尽其所能，但这些年轻人的情况也好不到哪里去。

虽然他拒绝换下格林伍德，但他有充分的理由拒绝。而格林伍德是三名首发球员中年龄最小的。

在这三名球员中，这位17岁的球员看起来最有能力、最懂比赛，也是最有可能进入一线队训练并产生影响的球员。

他做到了，攻进了他的第一个一线队进球，为俱乐部拿下了这场比赛。

比赛进程进很缓慢;曼联一如既往无法找到突破防线的方法，这阻碍了他们在进球方面做出任何有意义的努力。这需要一些特别的东西，而格林伍德正是提供这些东西的人。

格林伍德在阿斯塔纳禁区边缘的再次接到球，他利用假动作向一边移动后，又向另一边移动，右脚低射，越过门将内纳德·埃里克。

在曼联再次陷入困境的那个晚上，进球点燃了这个时刻。

弗雷德早在比赛的第2分钟就击中了横梁，如果那个球进了，曼联很可能会赢得漂亮的胜利。

事实证明，比赛没有进球的时间越长，哈萨克游客的胆子就越大。随着错失的机会越来越多，曼联的球迷越来越沮丧。

而且理由很充分，球队仍然缺乏明确的进攻计划。达洛和罗霍被允许在边路大胆前压，但曼联遇到了瓶颈。

事实证明，埃里克在门前是一个特别狡猾的门将;在上半场，他两次近距离封杀了拉什福德的射门，而这位英格兰人本应该做得更好。

拉什福德将不会得到一个更合适的固定位置，让他在曼联前线的中心地带茁壮成长。没有了卢卡库，他迟早会在这个位置上有所成就。即使面对有限的竞争对手，他是否能做到这一点仍有待观察。

他上半场最精彩的时刻是给格林伍德送出华丽的后脚跟传球，但格林伍德左脚射门偏出。

下半场曼联的进攻有一些调整，拉什福德出现在左边，格林伍德在前面，钟塔西在右边。

钟塔西下半场在左路取得的成功和他上半场在左路取得的一样多：一点儿也没有呢。下半场他被球绊倒的事件让索尔斯克亚准备让替补上场。

戈麦斯表现得很出色。他所处的位置对对手的中场球员来说很难盯防，这对中后卫来说是个问题。下半场在禁区边缘的一个特别漂亮的技巧为罗霍得到一个很好的传中机会，但钟塔西的后门柱没有给他任何回报。

拉什福德主罚了了几个任意球，而弗雷德和林格德都迫使埃里克做出了漂亮的扑救，他是阿斯塔纳当晚的最佳球员。

但走出球场大门时，每个人嘴边的名字都是梅森·格林伍德。他昂首阔步，他的踢球风格，他的技术，他的射门能力使他在这支最普通的曼联中脱颖而出