格拉西亚相信沃特福德会有球员能取代杜库雷

法国人作为中场球员上赛季在英超比赛中打入7球，引起了法甲球队的注意。

主教练哈维·格拉西亚希望沃特福德的其他球员能够站出来，如果杜库雷会前往加盟巴黎圣日耳曼的话。

杜库雷于2016年1月与沃特福德签约，最初几个月租借去了西甲格拉纳达，然后在2016-17赛季之前前往了英格兰。

他的第一个赛季表现平淡，但在2017-18赛季，这位法国人确实引起了人们的注意，他在中场的一举一动、一对一的突破表现给人留下了深刻印象，并在英超联赛37次首发中攻入7球。

本赛季他继续为沃特福德效力并成为巴黎圣日耳曼的目标。考虑到迪亚拉和拉比奥特的即将离开，因此大巴黎非常渴望得到中场的增援。

杜库雷本周早些时候承认，他不认为自己在沃特福德会有长期的前途，格拉西亚也承认，对于像他们这样的俱乐部来说，这是足球的本质，但他并不过分担心。

“这个俱乐部就是这样。你必须知道。”格拉西亚周五告诉记者，“也许如果理查德森还和我们在一起，你就不会发现罗伯特·佩雷拉在这个赛季的水平。”

“总是会有一个很好的机会去发现另一个好的球员。我不喜欢抱怨我不拥有的球员。我更倾向给我拥有的球员增添价值，并试着变得更加积极。”

“不仅仅是这个月(有转会传闻)。我想这也是最后一个月，也是最后一个赛季。总是有很多关于杜库雷的传闻。”

“他是一个很好的职业球员，这是最重要的。他专注于沃特福德，他知道对他、对我们、对每个人来说什么是最好的，他总是尽力做到最好。接下去我们就能看到未来会发生什么。”

“但在这一刻，对于杜库雷和其他球员来说，他们都还是沃特福德的球员。”