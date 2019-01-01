格拉利什：杰拉德接替克洛普是一个圣诞童话

红军的偶像人物可以理解为什么安菲尔德和流浪者的合同延长引起了争论，但是他觉得现在人的新合同的解读太过了。

达格利什说，有关杰拉德将在2024年接替克洛普的传言是一个圣诞童话故事。

新的条款已经与安菲尔德和伊布罗克斯的高水平教练达成一致。

有人认为这些协议是为了让现任的流浪者教练在5年后回到他在默西塞德的根之所在。

一段时间以来，杰拉德一直被宣传为利物浦未来的主帅，克洛普也承认红军的传奇人物将是他的理想接班人。

然而，另一个标志性人物达格利什却不相信广为流传的合约时间假想。

苏格兰人急于指出，任何事情都有可能发生，那些谈论杰拉德回家的人被认为是沉迷于一些相当有问题的体育方面的数学而已。

达格利什告诉《星期日邮报》:“杰拉德和俱乐部签了一份新合同，到2024年。”

“碰巧的是，尤尔根·克洛普也签下了一份将他与利物浦联系到同一时间点的合同。”

“但是别和我说，五年后史蒂文将会去安菲尔德取代尤尔根。”

“听着，我知道现在是圣诞节，我们都喜欢童话故事。”

“然而，没有人——包括于尔根、史蒂文和我——能够展望五天的未来，更别说四五年了。”

“如果有人提出不同意见，那他就是把一个2和另一个2放在一起，然后得出222的答案。”

“所以，让我们回到现实吧。”

“现实”是杰拉德和克洛普目前分别在苏格兰和英格兰追逐冠军。

流浪者队在与老对手凯尔特人队争夺联赛冠军的竞争中落后了两分，而安菲尔德的利物浦则希望结束30年的联赛冠军梦。

周六2:0战胜沃特福德的比赛让利物浦在17场比赛后在英超积分榜上领先了10分。

他们的注意力将会转移到世俱杯的比赛，克洛普希望成为红军历史上第一个拿到这个奖杯的主教练。