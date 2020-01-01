格拉利什希门内斯不应加盟曼联：不一定有欧冠踢

这两名球员一直被传将转会至老特拉福德，但是莱斯科特认为他们应该期待在欧洲顶级俱乐部的比赛中出场。

莱斯科特认为，格里利什和希门尼斯别对曼联感兴趣可能会更好，因为他们理应参加欧冠。

够力足球了解到，格拉利什很想加盟红魔，甚至已经开始找房子，希望能在夏天转会到老特拉福德。

其他球队

狼队前锋劳尔·希门尼斯也被传将加盟索尔斯克亚的球队，在过去的两个赛季中，他成为了英超联赛中的主要攻击手之一。

但是莱斯科特，在他的职业生涯时曾为阿斯顿维拉和狼队效力过，他认为这两名球员都应该以参加欧冠联赛为目标——这在过渡期的曼联是没有保证的。

他说：“当你看球队的阵容时，曼联仍然是一家大俱乐部，但就格拉里什的能力而言，如果他离开阿斯顿维拉会想要参加冠军联赛，而这在曼联是没有保证的，即使是在未来。”

“我很乐意看到他在最高水平上测试自己，因为我认为他有能力在真正的高度上比赛。”

“他已经证明了他真的可以在一支本赛季苦苦挣扎的球队中表现出色。如果他要转会到曼联，这对他来说无疑是一个伟大的转会，因为这是曼联。但是，就他如何在最好的对手面前检验自己而言，他能在曼联做到这一点吗？因为他们不能保证能在冠军联赛中获胜。”

“对希门尼斯的兴趣并不让我惊讶，他在过去两个赛季的表现一直很稳定，这是关键。他不只是突然大放光彩然后又碌碌无为。他一直为球队做得很好，打进了很多球，证明了他不仅仅是一个得分手。”

“很明显他是他们的头号射手，对他们的比赛方式绝对是至关重要的。当然，人们会对他感兴趣，因为他是一个很好的球员，我想这只是取决于这种兴趣有多现实。”

“举个例子，如果是切尔西，你可能会认为他们更有可能参加冠军联赛。然而，如果你看看曼联的兴趣，你看看球队目前的成功——曼联比狼更好吗？他们下个赛季的成绩肯定会比狼队高吗？谁知道！”

“曼联是一家大俱乐部，但最优秀的球员想要和最优秀的球员比赛，而你只有在冠军联赛中才可以这样做。”