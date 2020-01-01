格拉利什和麦迪逊传闻正热 内维尔：急需创造力

前红魔球星相信索尔斯克亚需要在一月份找到更多的创造力来让他的球队变得更有竞争力。

曼联需要在一月的转会窗口中优先考虑有创造力的球员，菲尔·内维尔说，相比在进攻区域缺乏火花，防守漏洞更“容易纠正”。

索尔斯克亚似乎也偏爱这一方案，而现在有冬季转会市场正在开放。

攻击型球员据说是老特拉福德希望引进的球员之一。

有几名前锋被与巨额转会联系在一起，而关于像杰克·格拉利什和詹姆斯·麦迪森这样的传闻的传闻也从未远离过。

保罗·博格巴现在又回到了治疗台上，红魔仍然在球场中央寻找一个有统治力的球员。

这些挫败在新年日0-2输给阿森纳的比赛中再次得到了强调，索尔斯克亚现在被敦促尽快为另一场比赛取得胜利做好准备。

内维尔说:“看，他们配不上胜利，但我认为我们在比赛中有过机会，特别是当你可以传球的时候，你需要额外的质量。”

“我认为这是索肖需要加强的地方。”

“关键时刻，正确的重击，正确的传递，传递到正确的一边。”

“我完全同意(防守)不够好，但我总是认为防守方面更容易纠正，会变得更好。”

“这是你在场上最后需要花钱的地方，是你赢得冠军联赛和英超联赛的地方。”

在酋长球场令人失望的失利后，索尔斯克亚透露，他希望在接下来的几周内能够加强自己的队伍。

他说：“你可以看到我们的阵容，有时你会想，是的，新增一两名球员会很好，因为我们正在朝着目标前进。”

“这只是取决于这是否是我们认为对我们对的人是否会成为可能。”

“当然，当我们有两名球员缺阵一段时间，斯科特(麦克托米内)缺阵两个月，保罗(博格巴)缺阵一个月时，我们就有这个决定了。”

“这给了我们更少的选择，我们有大量的比赛和重要的比赛。”

“但它仍然必须是正确的，这是这里的重点，如果有人是可用的，一些事情是可能的，我们会这样做。我们只关注一两个人选。”