格拉利什和麦迪逊传闻正热 内维尔：急需创造力
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曼联需要在一月的转会窗口中优先考虑有创造力的球员，菲尔·内维尔说，相比在进攻区域缺乏火花，防守漏洞更“容易纠正”。
索尔斯克亚似乎也偏爱这一方案，而现在有冬季转会市场正在开放。
攻击型球员据说是老特拉福德希望引进的球员之一。
有几名前锋被与巨额转会联系在一起，而关于像杰克·格拉利什和詹姆斯·麦迪森这样的传闻的传闻也从未远离过。
保罗·博格巴现在又回到了治疗台上，红魔仍然在球场中央寻找一个有统治力的球员。
这些挫败在新年日0-2输给阿森纳的比赛中再次得到了强调，索尔斯克亚现在被敦促尽快为另一场比赛取得胜利做好准备。
内维尔说:“看，他们配不上胜利，但我认为我们在比赛中有过机会，特别是当你可以传球的时候，你需要额外的质量。”
“我认为这是索肖需要加强的地方。”
“关键时刻，正确的重击，正确的传递，传递到正确的一边。”
“我完全同意(防守)不够好，但我总是认为防守方面更容易纠正，会变得更好。”
“这是你在场上最后需要花钱的地方，是你赢得冠军联赛和英超联赛的地方。”
在酋长球场令人失望的失利后，索尔斯克亚透露，他希望在接下来的几周内能够加强自己的队伍。
他说：“你可以看到我们的阵容，有时你会想，是的，新增一两名球员会很好，因为我们正在朝着目标前进。”
“这只是取决于这是否是我们认为对我们对的人是否会成为可能。”
“当然，当我们有两名球员缺阵一段时间，斯科特(麦克托米内)缺阵两个月，保罗(博格巴)缺阵一个月时，我们就有这个决定了。”
“这给了我们更少的选择，我们有大量的比赛和重要的比赛。”
“但它仍然必须是正确的，这是这里的重点，如果有人是可用的，一些事情是可能的，我们会这样做。我们只关注一两个人选。”