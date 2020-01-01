格拉内罗：C罗是皇马史上最重要的传奇之一

前队友格拉内罗认为，在C罗效力的前三年里，葡萄牙人是扭转皇马命运的关键。

2009年，皇家马德里不得不正视这样一个事实：瓜迪奥拉的巴塞罗那赢得了史无前例的六冠王，在此过程中，他们的比赛风格让世界为之倾倒。

随着莱昂内尔·梅西打破数不清的纪录，皇马马德里觉得他们必须做出反应，因此克里斯蒂亚诺·罗纳尔多以创纪录的9400万欧元（8000万英镑）从曼联加盟。

皇马总共增加了9张新面孔，其中包括21岁的中场埃斯特班·格拉内罗。格拉内罗毕业于皇家马德里学院，在皇马行使了之前将他卖给赫塔菲的450万欧元回购权限后，他回到了伯纳乌。

其他球队

格拉内罗认为，前三个赛季是C·罗纳尔多成为伯纳乌传奇人物的关键因素，只有迪斯蒂法诺和劳尔可以与现年35岁的C·罗纳尔多相提并论。

“我一直都不敢想象或者梦想参加这样的比赛，”格拉内罗告诉够力足球：“然后你眨了眨眼，你就站在了球场上。裁判已经准备好了，所以你必须在那里表现。”

“我一直支持皇家马德里，我从五岁开始就经常去球场，九岁就进入了青训学院。当你为他们踢球的时候，你总是在一个你必须赢的地方。我为他们踢了100场正式比赛，这是梦想成真。”

“我来到皇马的那个夏天看到了C罗、卡卡、阿隆索和本泽马的加盟。球队中已经有了传奇人物，比如劳尔、古蒂和塞尔吉奥·拉莫斯。我几乎每场比赛都是首发11人，所以这是一个梦想。你必须付出100%或者更多才能在这支神奇的球队里。”

“当我来到皇家马德里的时候，我们正在和历史上最好的巴萨竞争。我们打败了他们，在国王杯和联赛中战胜了他们。”

“这是历史上最好的巴萨，我们在联赛中战胜了他们。我们在2011-12赛季的西甲联赛中打入了创纪录的121个进球。这是我职业生涯中最棒的一个赛季。”

关于C·罗纳尔多，他补充道：“C·罗纳尔多刚刚和皇马签约，我是在一个半月后加入的。我和他一起训练，然后一起踢球。他在俱乐部的10年里产生了巨大的影响。他在成绩和领导力方面的影响是巨大的。”

“在他之前，我只能提到劳尔和迪斯蒂法诺，我认为他是我们拥有的最重要的传奇人物之一。”

随着在皇马的地位逐渐下滑，格拉内罗在2012年前往英超加盟QPR，两年后回到西甲加盟皇家社会。

在那里，他与年轻的格里兹曼成为队友。格里兹曼在转战马德里竞技之前已经成为西班牙家喻户晓的人物。

尽管法国国脚格里兹曼现在正在为皇马的死敌巴塞罗那效力，但格拉内罗承认他仍然希望看到这位前锋表现出色。

“我到那里的时候，格里兹曼还是个很小的孩子。他很有潜力，”格拉纳罗说。“不过，你不知道他会这么棒。”

“你注意到的第一件事就是他热爱足球胜过一切，你可以看到这一点。他在球场外的时候和在球场内的时候是如此的不同。在外面，他是一个爱开玩笑的人，他给更衣室带来了很多乐趣。然后，当他在球场上的时候，他变得像冠军一样有侵略性。”

“这是所有顶级球员都有的。你可以看得很清楚。我在那里的时候，他爆发了。他有这个能力，他是世界上最好的球员之一，我很高兴看到他为大俱乐部效力。我一直希望他能做出正确的决定，并不断努力。”