格列兹曼还在熟悉梅西 两人关系日渐佳境

法国人确信，随着在诺坎普的时间流逝，他将会在五次金球奖得主和苏亚雷斯的身边感到更加适应。

安东尼·格里兹曼公开谈论了他与巴塞罗那的梅西的关系，否认了他在加泰罗尼亚开始时两人之间的任何不和的传闻。

在马德里竞技成功的5年后，格里兹曼在6月以1.07亿英镑(1.38亿美元)的价格转会巴萨，结束了2019年最漫长的转会传奇。

自从内马尔在2017年加入巴黎圣日耳曼队以后，这名世界杯冠军球员就一直被期待着为红蓝军团的进攻增加一个层次，但是他在诺坎普的头几个月里经历了困难。

在12场西甲联赛中，格里兹曼仅仅贡献了4个进球和3次助攻，有消息表明梅西还没有对他的巴萨新队友在首发阵容中的表现感到满意。

这名阿根廷国脚和苏亚雷斯在场上和场下都有很强的默契，格里兹曼还在他的新俱乐部中处于调整期。

这位28岁的球员渴望更好地了解他的锋线搭档，然而，他已经和这对南美二人组共进晚餐，以建立更牢固的关系。

格里兹曼在接受采访时说:“我很害羞，也不太擅长和人交谈。”

“我不是那种会主动与人交谈的人。但是里奥、路易斯和我正逐渐相互了解，而且我们已经一起去吃晚饭了。”

“我们的关系只会随着时间的推移而改善，很明显，所发生的一切只会让我们在球场上感觉更舒服。”

周六，巴塞罗那在巴塞罗那主场以2-1击败莱加内斯，在13场联赛后以净胜球的优势领先皇家马德里，继续保持西甲第一。

梅西在周末贡献了本赛季的第五次助攻，尽管近几个月身体状况一直不佳，但他已经在8场比赛中攻入8球。

格里兹曼继续表达了他对这位32岁魔术师的钦佩之情，他补充道:“在未来的40年里，我们不会看到像他这样的球员。”

“他的所作所为令人难以置信。看他踢球真的很开心。”

接下来巴萨将在周三主场迎战多特蒙德，一场胜利将确保他们晋级淘汰赛阶段。