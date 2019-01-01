格列兹曼自曝离开马竞理由：并非为了夺冠

法国前锋说他的转会不是为了成功，而是为了尝试一种不同的踢球方式。

安东尼·格里兹曼坚称他离开马竞不是为了在巴塞罗那取得成功，他透露这是出于风格上的原因，因为他的前俱乐部也有能力赢得奖杯。

这位28岁的球员在夏季转会窗口期间以1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)的身价加盟红蓝军团。

当被问及他是否为赢得奖杯而来到巴塞罗那时，格里兹曼坚称他离开西班牙首都是为了踢一种不同风格的足球，而不是为了成功。

“我离开马竞不是为了赢得冠军联赛或者更多的冠军。”格里兹曼说。

“我来到巴萨是为了学习一种新的比赛风格，一种新的足球理念，并在个人层面上成长。”

“马竞也可以赢得西甲和欧冠，他们有球队和教练可以做到。”

自2011年开始执教俱乐部的迭戈·西蒙尼曾带领马竞赢得了2013-14赛季的西甲冠军，并在2017年至2019年期间两次获得亚军。

在阿根廷人的执教下，他们还输掉了两场欧冠决赛，格里兹曼还记得2015-16年输给同城对手皇家马德里的那场比赛。

法国前锋在半场结束后的点球命中了横梁，尽管马竞在比赛还剩11分钟时将比分扳平，但他们没能最终收获胜利，在点球大战中以3-4输掉比赛——尽管格里兹曼第一个站在了点球点并且命中。

这位世界杯冠军透露，这是他职业生涯中最大的遗憾是自己的失误让马竞获得冠军联赛冠军的机会。

“失败让我很生气，”格里兹曼说。“我认为是我的失败让我们输掉了决赛。

这总是会伤害我，即使我在另一家俱乐部赢得了(欧冠)。

“这是我的梦想，是整个俱乐部的梦想，我坚信这一点。我无法回头，但我肯定它会在10年或15年后伤害我。”

格里兹曼在红蓝军团的职业生涯有一个不错的开始，在23场比赛中攻入8球，4次助攻。

随着比赛进入圣诞和新年假期，巴塞罗那目前以两分的优势领先于皇家马德里，位居西甲榜首。

他们的下一场比赛将是1月4日客场挑战西班牙人的联赛。