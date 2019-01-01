格列兹曼盛赞梅西：也许再也遇不到这样的球员

关于这两名前锋之间的关系，人们已经提出了很多问题，但是法国人对这位传奇队友充满了赞扬。

安东尼·格里兹曼称他的巴萨超级明星队友莱昂内尔·梅西是一位“我们可能再也无法遇见的”球员。

这名法国前锋在夏天后与梅西和巴萨联系在了一起，因为加泰罗尼亚俱乐部在夏季转会市场激活了他的1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)解约条款。

有迹象表明，在世界杯冠军得主加入俱乐部的初期，梅西和格里兹曼的关系发展缓慢，但这位阿根廷奇才断然否认了这一点。

当被问及自从来到诺坎普后对梅西的印象时，格里兹曼透露了他对这名队友的钦佩和敬畏。

格里兹曼在接受U采访时表示:“我们谈论的是一位我们可能永远不会再遇见的球员，或者是一位每40年才出现一次的球员。”

“无论是他的队友、看台上的球迷还是他的教练，我们都必须充分利用这一点。”

“他在控球方面的能力令人难以置信，能看到他踢球，能和他并肩作战，真是太棒了。”

梅西本赛季在巴萨的表现非常出色，在圣诞假期前带领巴萨以13粒进球和6次助攻的成绩荣登西甲榜首。

他还帮助巴萨进入了欧冠淘汰赛阶段，在2月的16强赛中，巴尔韦德的球队将迎战那不勒斯。

格里兹曼在红蓝军团的职业生涯有一个不错的开始，在23场比赛中攻入8球，4次助攻。

这位法国国脚在马德里竞技效力了5个赛季，当时的教练是迭戈·西蒙尼，他对西蒙尼评价很高。

“他非常非常棒，”格里兹曼说。“很高兴看到他能在一支球队中发挥作用。”

“每个人都支持他。他总是能想出赢球的方法，他在比赛前做了很多工作，他研究了每个细节。”

随着比赛进入圣诞和新年假期，巴塞罗那目前以两分的优势领先于皇家马德里，位居西甲榜首。

他们的下一场比赛将是在1月4日客场挑战西班牙人的西甲联赛。