格列兹曼正式在巴萨亮相 公开身穿17号球衣

法国世界杯冠军在周日诺坎普的揭幕仪式上公布了新球衣号码。

巴塞罗那新援安东尼·格里兹曼将在他在诺坎普的处子赛季为西甲冠军穿上17号球衣。

他的新球衣号码是在本周从马德里竞技转会到加泰罗尼亚后公布的。

在他价值1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)转会后的几个小时里，有传言称这位28岁的球员将会得到俱乐部创纪录的签约球员菲利浦·库蒂尼奥目前占据的7号球衣。

然而，当这位法国世界杯冠军在周一与他的新队友们的第一次训练之前，在媒体面前亮相时，这些传言就被平息了。

随后，他将作为球队的一员前往日本，参加7月23日对切尔西和7月27日对神户的两场友谊赛。

在揭幕仪式上，格里兹曼说：“我很高兴，我很兴奋，我期待着与球队一起踢球，并与我的新队友见面。”

“这是一个新的挑战和目标。这些都是很重要的事情，我希望我能做到最好。”

“西甲、国王杯、冠军联赛，这都是俱乐部的目标，也是我的目标。”

“有了萨姆(乌姆蒂蒂)和奥斯曼(登贝莱)，我和他们两人的关系都很好。我期待着见到他们。”

这位前皇家社会前锋还透露了对与俱乐部传奇球星梅西一起踢球的兴奋之情。梅西上赛季以36粒进球成为西甲最佳射手。

“我很期待看到梅西在日常训练中的表现。”他说。

“和他一起踢球将是一种难以置信的快乐。”

这笔交易一直是马竞诸多争议的焦点。马竞声称，他们将在谈判后启动法律程序，据称，当格里兹曼和巴萨达成协议时，球员的买断条款仍为2亿欧元。

他们还对巴萨和这名球员的接触行为提出了质疑，此前有报道称双方已进行了谈判并达成了协议，而当时，迭戈·西蒙尼的球队仍在为西甲和欧冠而战。