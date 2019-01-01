格列兹曼欣喜天赋球员相伴：就好像拿到游戏攻略

这位法国前锋对加泰罗尼亚俱乐部所组建的球队印象深刻，对于能和梅西一起踢球感到无比激动。

据新签入的格列兹曼说，巴塞罗那在2019- 2020赛季就会像“电子游戏中拥有了秘籍”一样。

在激活了球员在马德里竞技的价值1.2亿欧元(1.07亿英镑/ 1.34亿美元)的解约条款厚，法国世界杯冠军球员本月加盟了西班牙冠军球队。

他加入了一支拥有丰富进攻天才的球队，很可能与莱昂内尔·梅西、路易斯·苏亚雷斯、乌斯曼·登贝莱和菲利普·库蒂尼奥组成锋线组合，有望成为下赛季令人垂涎的锋线球员。

格里兹曼对与他的新队友建立联系感到兴奋，他说能让俱乐部的支持者感到开心是一个主要的动机。

“巴萨正在打造一支像拥有电子游戏中通关秘籍一样的球队：路易斯·苏亚雷斯、梅西、登贝莱、弗兰基·德容等等。”他告诉《马卡报》。

“我们有一支优秀的球队，伟大的球员，然后是教练来决定谁上场。”

“我们会准备好享受我们自己，让球迷和我们自己在任何时候都开开心心的。”

格列兹曼对梅西的赞扬极尽溢美之词，他发誓要努力达到这位阿根廷巨星设定的令人炫目的标准。

“是的，(和他一起)踢球将是令人惊奇的，”他补充道。“我很高兴看到他每天的表现，他在训练中的表现。

“我想抓住他在训练中所做的事情，我会试着重复或用我自己的方式去做，并在球场内外了解他。”

“为了他，为了俱乐部，为了球员，我愿意做任何事情。”

床单军团的球迷们对格里兹曼转会到竞争对手一事感到愤愤不平，因为一年前格里兹曼已经向俱乐部承诺了他的未来；但现在，这位28岁的球员坚持说他将永远怀念在西蒙尼的球队里度过的美好时光。

“我知道(当他回到万达大都会球场时)会有嘘声，”他补充道。“这是足球的一部分。他们真的很爱我，当有人离开时，真的会让人很伤心。

“就像在皇家社会一样。我第一次回去并不容易，但我心里永远有皇家社会和马竞，因为他们给了我这么多。”