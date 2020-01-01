格伦·约翰逊：切尔西应该签下库蒂尼奥

自从离开英超后，巴西人的情况一直不太好，有消息称回到英格兰对他来说可能会是最好的选择。

根据前利物浦格伦·约翰逊的说法，切尔西主帅弗兰克·兰帕德可能是帮助菲利普·库蒂尼奥恢复巅峰状态的最佳人选。

2018年，库蒂尼奥从默西塞德转会到了诺坎普，结束了令人印象深刻的5年红军生涯，并实现了自己与梅西等人并肩作战的梦想。

不过，巴西人的这一转会显然算不上成功，因为他没能恢复自己在利物浦的巅峰状态，最终他被巴萨租借到了拜仁幕尼黑，不过德甲霸主似乎也不太可能会在租借结束后激活他的选择买断权。

其他球队

一直有传闻称27岁的库蒂尼奥可能会回到英超，这一熟悉的环境可能会帮助他重回巅峰状态。

切尔西是与库蒂尼奥联系最密切的俱乐部，前切尔西后卫格伦·约翰逊表示，兰帕德可能会是让库蒂尼奥再次展现潜力的关键。

格伦·约翰逊在接受《TalkSport》采访时表示:“很明显，当你看到他的简历，看到他曾经效力过的俱乐部，你会觉得难以置信。如果没有足够的能力，你是不可能进入那些俱乐部的。”

“在离开利物浦后，他还没有达到他所能达到的高度，很难解释这是为什么。我知道他是一个很安静的人，他非常友好，但在球场上他也充满动力，不会甘于平淡。”

“在巴萨，各处都是超级巨星，也许他只是做到了初步融入，还没能成为球队的关键球员。我觉得需要有球队让他觉得自己很特别，他需要有人保护，我想他在切尔西会得到的。”

约翰逊补充道:“我认为他只是在和新队友的接触时有点拘谨，他需要一点时间来走出自己的小圈子。这就是为什么我猜如果他要走进一个新的更衣室里，队友们也需要一段时间才能熟悉他，但他真的是一个不错的小伙子。”

“我认为他和他的家人在伦敦会很好，而兰帕德可能会成为那个搂住他，让他觉得自己是他们计划关键一环的人，我认为这可能会激发出他最好的一面。”

“毫无疑问，这个小伙子会表现得很棒，他是一位真正的足球运动员。”

“也许他不是最快的，也不是最强壮的，但是他的大脑，他的足球大脑运转很快……他的传球很精准，拥有出色的技术和小范围的移动能力，能在短时间内就撕破对手的防线，这些是你无法教会的。”

“如果切尔西有机会签下库蒂尼奥，那么他们就应该抓紧签下他，他是那种令人难以置信的球员。”