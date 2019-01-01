根特亨克傻傻分不清楚 红军球迷跑错对手城市

克洛普的球队在最近的欧洲之旅中以4-1轻松取胜，但是一些球迷去到了比利时的另一个地方。

在过去的几年里，利物浦为他们的球迷提供了许多难忘的欧洲之夜，而现在，在周三前往根特后而不是亨克后，两名球迷有了另一个故事要讲给大家听。

在某些方面，犯他们那样的错误是很容易的。

克洛普的球队将在周中前往比利时参加欧洲冠军联赛的比赛，很多球迷都计划和他们一起前往。

旅行的队伍中有两个默西塞德郡的本地人，他们认为旅程已经安排得很完美了。

不幸的是，他们的地理和阅读技能都让他们失望。

一个字母就把他们带去了错误的目的地，两地之间相差也有93英里。

他们实际去到了比利时西部的根特，而非比赛的所在地东部的鲁米努斯竞技场。

故事的主角并没有在欧洲大陆的现场看到他们的英雄，而是在当地的一家咖啡馆里凑合着看了一场球赛。

然而，这个故事可能会有一个幸福的结局，让这段不幸的旅程变得值得。

这两人错过了现场观看利物浦在欧洲赛场比赛的机会，克洛普的球队在亨克以4:1大胜，但他们还是有了一些收获。

这是因为根特了解了这两人的出游经历后，已经邀请他们前往观看周四对阵沃尔夫斯堡的欧联杯的比赛。

考虑到他们原定是在周三晚上观看一场比赛，目前还不清楚他们的旅行计划是否允许在比利时长期停留。

不过，如果他们接受了根特的球票，并有机会得到一个关于如何避免未来出现类似情况的教经验教训，这可能还是值得的。

在接下来的几周里，对利物浦球迷来说，旅行可能带来的混乱将不再是问题，因为他们接下来的五场比赛中的四场，各项赛事的九场比赛中有七场将在安菲尔德主场举行。

与亨克和那不勒斯的欧冠比赛是他们接下来赛程的一部分，12月10日克洛普的球队将在欧洲客场挑战萨尔斯堡红牛。