根正苗红 阿诺德梦想成为利物浦队长

这位21岁的球员已经为他的少年俱乐部效力了15年，他希望成为尤尔根·克洛普球队的领袖。

利物浦右后卫特伦特·亚历山大-阿诺德说他的梦想是将来能成为俱乐部的队长。

这位21岁的球员在6岁的时候就加入了俱乐部，在三年前进入一线队之前，他一直在这个体系中成长。作为一线队成员，这位英格兰国脚已经为红军出场99次，并在上赛季的欧冠中发挥了关键作用。亚历山大-阿诺德希望他的地位不断增长，并把目光放在队长的臂章上。

“我并不羞于说（队长一职）对我来说是一个梦想，”他告诉BBC广播5直播：“它是否成真，不是我能决定的；我不是选择队长的人。但这是我希望有一天能做到的事情。担任利物浦队长是我一直以来的梦想，也是激励我的动力。我一直是利物浦的球员，利物浦一直是我的家。我从未想过换俱乐部。我一直认为利物浦注定是我的俱乐部。当我长大后，我的梦想一直是为利物浦踢球。现在我生活在梦想中，我不认为会有改变。”

亚历山大-阿诺德是英格兰队的一员，他们在2020年欧洲杯预选赛中以6-0战胜了保加利亚，但受到了主场球迷的种族主义辱骂。虽然这名后卫不在场上，但他承认辱骂让球员们很难接受，并对他们的反应感到自豪。

“这很困难，很艰难。”他补充道：“我个人以前从未面对过。我们被告知这是有可能发生的，我们被告知我们必须遵循一定的程序，这就是我们所做的。这支球队处理得很好。我们想踢足球，赢得比赛，让我们的国家骄傲。面对这样的事情是非常令人失望的，是在这个时代不应该发生的事情。这是令人尴尬的。但这类事情总会发生，你需要清醒地认识到这一点，并成为更强大的人。我们就是这么做的。”

虽然他已经成为利物浦的一名稳定而成熟的球员，并为英格兰国家队的一个位置而奋斗，但这名后卫说他在青训时并不一样。

“当我犯错时，我是一个酸酸的输家。我的反应不对。如果我犯了一个错误，我将退出比赛一两分钟。”他说。“如果我在训练结束时输了，我会把球踢开，做出一次糟糕的铲球，但我意识到这不是正确的方式。第一个站出来反对我的教练亚历克斯·英格尔索普告诉我，那样会阻碍我的成长进度，我们花了一个赛季的时间来努力确保这种情况不再发生。这让我很吃亏——但当你冷静下来后，你会意识到自己有多糟糕；怎么可以这样对待别人。这应该努力工作，用你的心态作为一种积极的动力。”