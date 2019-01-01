根正苗红真太妃 埃弗顿拒放未来基石

埃弗顿最有前途的年轻天才之一汤姆·戴维斯将与马尔科·席尔瓦的球队签下一份新合同，这将重申他对球队的价值。

埃弗顿中场汤姆·戴维斯2017年在罗纳德·科曼的麾下得到一份合同，但合同条款已经修改，戴维斯的合同将持续到2023年6月。

20岁的戴维斯经历了一个艰难的赛季，在过去的两个月里只替补出场三次，总共上场10分钟。他一直渴望上场比赛，并且是凯尔特人在一月份感兴趣的对象，凯尔特人希望租借他。

然而，马尔科·席尔瓦坚持认为这名21岁以下的英格兰国脚不会被允许离开，他本赛季已经五次让他担任队长——包括对阵曼城和阿森纳的比赛——这表明了他的观点。

席尔瓦去年12月表示，戴维斯“不可能”被允许离开。与此同时，葡萄牙人坚持认为欧罗巴联赛的资格不会破坏埃弗顿下赛季的准备。他们在0-0战平水晶宫的结果给俱乐部获得第七名和欧战资格的希望带来了沉重的打击。

埃弗顿可能需要赢得他们最后的两场比赛，并希望狼队和莱斯特城丢分才能拿到第七。

从历史上看，在新赛季的国内联赛开始之前，欧战早期阶段的资格赛对英超俱乐部的影响都不太好，但是席尔瓦坚持认为他不需要担心赛季提前开始。

他说：“像我们这样的俱乐部，像埃弗顿这样的俱乐部，总是要考虑参加欧洲赛事。总是这样。这应该是我们每一次的目标，当然下个赛季也会是我们的目标。如果我们让球队做好准备，这将永远不会成为一个问题。”