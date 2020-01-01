树挪死人挪活 罗马盼留下斯莫林和姆希塔良

英格兰后卫和亚美尼亚中场在被租借到奥林匹克球场期间给人留下了深刻的印象，这个夏天之后他们可能会留在意大利。

罗马主教练保罗·丰塞卡已经证实，意甲球队希望永久签下租借而来的克里斯·斯莫林和亨利克·姆希塔良。

斯莫林和姆希塔良目前分别从英超双雄曼联和阿森纳租借到罗马一个赛季。

曼联中后卫斯莫林在罗马的表现为他赢得了很多赞誉，罗马决心将这位英格兰国脚的合同永久留在意大利首都。

其他球队

斯莫林代表罗马参加了26场比赛，贡献了2个进球和1个助攻。

“克里斯是一个优秀的人，一个优秀的职业球员。”丰塞卡告诉天空体育新闻：“适应（意大利足球）对他来说很容易。他是俱乐部里每个人都喜欢的男孩，因为他是一个优秀的职业球员。”

“我希望克里斯留下来。我们正在谈论。我不知道这是否可能，因为曼联的情况，但我非常希望克里斯留在这里，因为他是非常重要的。”

“他是一个优秀的球员，一个优秀的人，每天都有优秀的态度，基于所有这些理由，如果克里斯留下来，我会很高兴。”

斯莫林的前曼联队友姆希塔良在罗马经历了一段受伤时期。

然而，在周日4-0大胜莱切的比赛中，这位攻击型中场贡献一传一射，本赛季共贡献了5个意甲进球和2次助攻。

“米奇（姆希塔良）在这个赛季有些受伤，但他现在正在恢复，他正在证明自己的能力。”丰塞卡说。

“让我们看看。他是一个在球场上做出重大决定的球员，我也想让米奇留在我们的队伍里。”