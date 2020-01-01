标本兼治 索尔斯克亚：短期调整不可让未来后悔

如果挪威人认为如果球队的问题会危及俱乐部的未来，他不会寻求一个快速的解决方法。

索尔斯克亚坚持说他会继续为曼联做长远打算，即使不能解决短期问题会让他丢掉工作。

红魔这个月已经和一些球员联系在一起，试图解决一些球队的问题。索尔斯克亚承认他正在考虑短期解决俱乐部的问题，这些问题在周中联赛杯1-3负于曼城的比赛中暴露无遗。

然而，这名挪威人坚持他不会在短期转会上冒险，因为这可能会在未来伤害到俱乐部，即使这会使他的位置面临直接的风险。

索尔斯克亚说：“如果短期调整对现在的球队有好处，这并不总是最糟糕的事情。但你不会让自己陷入18个月后才后悔的境地。我们必须做尽职调查——球员的性格，球员的质量，这些都是适合这支球队的。”

“我不会保护自己。我将做对俱乐部最好的事情，我认为我们认为对俱乐部是正确的，我永远不会把自己放在俱乐部之前。”

“这是曼联，在曼彻斯特没有‘我’，对我来说，在这支球队里没有‘我’，我永远都做不到，那不是我。我为曼联工作，不是为我自己。”

“我和埃德（伍德沃德）一直有这样的对话，我们在考虑一个月后、五个月后、更长的一段时间内，我们会如何发展。他了解我的感受，我们也了解彼此的感受。我对这些球员很满意。”

索尔斯克亚还坚称，他愿意在转会问题上与副董事长埃德·伍德沃德对抗。

伍德沃德在转会市场上的生意一直受到球迷的批评，有人认为索尔斯克亚在争取他想要的球员方面做得不够。

尽管如此，索尔斯克亚说他并不害怕告诉伍德沃德他想要什么，但他坚持认为这两个人对俱乐部有着共同的长远规划。

索尔斯克亚说：“当然，我们有公开的讨论，当然，我们是公开和诚实的，我们会谈。我不会告诉你我对他说了什么，这确实不是我要考虑的事情。”

“我永远不会对你说：‘我需要这个和这个球员离开俱乐部’。我们正在朝着某个目标前进，我自己谈论这个话题都快觉得无聊了，球迷们听我谈论我们的愿景和计划肯定会觉得无聊。”

“但从8月或9月1日到现在都没有变化。这是不可能改变的。”