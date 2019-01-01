标准必须提高 蓝军新帅兰帕德锐意进取

在被宣布成为切尔西的新任主帅后，兰帕德在切尔西的官方网站上进行了采访。

在被宣布成为切尔西的新任主帅后，兰帕德在切尔西的官方网站上进行了采访。

当切尔西主帅感觉如何?

这听起来很好，有点超现实，因为我在这里的职业生涯。我不需要说明它对我有多重要。我在这里踢了13年，这是一段很长的时间，我很幸运地参与了俱乐部的一个成功的时代。那些都是我踢球的回忆，现在这是一个新的篇章，我真的很期待。每个人都知道我对俱乐部的感觉，我的愿望就是在这里努力工作。我想我是作为一名球员做到的，我试着在场上充分发挥自己的潜力，这也是我作为一名主教练的意图。

情绪如何?

因为当你去感受一个俱乐部的时候，这是很强烈的。我那个时代的很多球员都是一样的，我认为当你有真正关心和感受俱乐部的球员时，你就会有这种感觉。我很幸运能和一些优秀的球员一起踢球，我们都知道这一点。所以我仍然有这种感觉，即使在场边。这就是我想看到的我的球员和球队，因为我认为这是球迷想看到的。

德比郡?

这是一个很好的第一年，我们在附加赛决赛没有得到我们想要的。我们对团队做了很多改变。有了很多年轻球员，年龄就降低了。在很大程度上改变风格，我们在一个赛季取得了如此大的进步，这是我最自豪的。不仅仅是我，德比郡的工作人员和球员们也是如此。我学到了很多。我认为作为一名主教练，无论是第一年、第二年还是第20年，你都要继续学习。希望这对我有好处。我准备继续学习。这就是我作为一名球员年复一年的踢球方式，也是我将如何管理的方式。

你是什么样的主帅?

我不喜欢这个问题，因为这是一个你需要问球员的问题。问问去年的德比郡球员，问问今年的切尔西球员。我想工作，想和我的球员们亲近。我还是觉得我们在一起。在某种程度上，我仍然觉得自己像我们一样年轻，像一个球员，知道自己想要什么，需要什么。我一直很欣赏那些和我在场外有过良好关系的教练，他们让你感觉很好，努力让你发挥出最好的水平，激励你，支持你作为一名球员，但我也喜欢设定标准。我希望团队努力工作。在去年的德比郡比赛中，我很高兴的一件事是训练在球场上得到了体现。这就是我的工作，这也是我想在这里展示的。我想看到一支努力工作、充满活力、充满激情的球队，当然，有了我知道已经在阵容中的天赋，我将会非常高兴。

你曾经在顶级教练执教下踢球，你会扮演他们角色的一部分?

是的。我认为这很正常。在你20多岁的时候，我不确定自己会做什么，但你总是听教练的话。从30多岁开始，我开始思考更多。接受它，并努力为将来保留一些知识。我认为我不想成为另一个主教练的复制品，如果你是那样的话，那是被迫的。所以我试着接受所有的信息，好的和坏的，以及我在职业生涯中感觉到的一切，做我自己。我想我去年做过。我真的很享受我在这一边度过的那一年。我决心继续前进。

期望?

我认为外界对切尔西的期望永远不会改变。从俱乐部过去15年所取得的成就来看，或者从阿布时代的成就来看。我很喜欢这样。作为一名球员，我喜欢这样。我喜欢期待的压力，它改变了。有几年我们取得了巨大的成功，也有几年我们没有太多，但标准必须不断提高。这是每一个人。那是工作人员，训练场和场地周围的人。我会试着去推动它。当你执掌时，你必须推动它。人们会跟随你和你的标准。如果我能展示我想要的，并清楚地传达我的信息，那么我们就会做得很好。

经验?

我认为经验是无法言传的，我和他们中的一些人一起踢球，我知道他们是出色的人物，他们对俱乐部有真正的渴望和激情，他们也有责任帮助年轻球员。这就是为什么我很兴奋能来到一个有着很好的平衡经验和年轻球员的球队，一些人已经开始进入球队，一些人将期待他们的开始在球队前进。如果我们能保持这种平衡，年长球员有责任帮助他们，年轻球员有责任证明他们有能力进入一线队。

年轻球员有机会

我很兴奋，因为我在这里踢了这么多年球，看到球队把精力投入到青训中，看到最优秀的球员投入到训练中，看到人们希望看到球队取得成功，看到教练组努力把球员带进一线队，然后是球员们自己（的努力）。

去年，我有幸与梅森·芒特和菲卡约·托莫里合作，他们的态度非常突出。事实上，他们是从这里的青训学院毕业的，你可以从他们如何控制自己，如何训练，他们在球场外的举止上看出来，这就是我想要看到的，我想和那些球员一起工作，我想兑现他们的天赋。

你能努力工作吗?你能竞争吗?你能进入团队吗?很久以前我就是那个年轻的球员。你想要的一件事是你能进入一队的感觉，那种把学院和主楼分开的感觉，是一条你能穿过的路。我认为这种感觉来自最顶层。