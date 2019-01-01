查理·亚当高调吹嘘：罗伯逊是欧洲最好的左后卫

这名前红军中场球员相信他已经成长为世界上最伟大的球员之一。

斯托克城的查理·亚当宣称利物浦后卫安迪·罗伯逊是欧洲最好的左后卫，并相信苏格兰队长价值约7000万英镑。

18个月前，当罗伯逊随胡尔城降级到英冠联赛时，几乎没有人会想到这是可能的，但24岁的罗伯逊已经迅速成长起来，成为了克洛普麾下的主力球员。

曾在安菲尔德度过了18个月的职业生涯的亚当在最近的一次采访中告诉记者说，他在国家队中近距离观察过这名后卫，并承认了他作为欧洲最佳边后卫的潜力。

当胡尔城在2017年降级时，这名中场球员甚至鼓励斯托克城为罗伯逊出价。

”我告诉斯托克城，我们应该花800万英镑买下他，这是便宜。”亚当说。

“尽管利物浦可以承担这笔花费，但如果没有奏效，这对他们来说就是一场赌博。现在800万英镑能买到什么呢？至少在它前面放一个数字五——一个边后卫起码价值6000万或者7000万英镑。

“公平地对待他。现在对他来说最重要的事情是球队能否赢得联赛——他们目前在积分榜的位置很好。”

他说：“如果利物浦赢得联赛冠军，他将成为人们崇拜的英雄。队友们爱他，球迷们也爱他——利物浦一直有苏格兰球员的传统，这也是球迷们一直喜爱他们的原因——非常的努力的一群球员。我们想赢，我们有激情，他们和他的关系就是这样。”

“但别忘了他也是一个优秀的球员。他的助攻，他和马内的配合都非常出色。”他补充道。

自从加盟利物浦以来，罗伯逊并不是一帆风顺的，他一开始表现得很挣扎，一度让球队优先考虑启用莫雷诺。

亚当认为这使得罗伯逊的迅速崛起更加令人印象深刻。

亚当说：“虽然他花了三四个月的时间才得到这个机会，但从那以后他就再也没有离开过球队。克洛普一直让他坐在替补席，但他在训练中表现出色，得到了机会，而且再也没有回头过。

“他是联赛中最好的左后卫，可能也是欧冠中最好的左后卫。他的成功证明了，重要的不是你在哪里开始你的职业生涯，而是你在哪里结束你的职业生涯。”

“这并不是对女王公园的不尊重，但安迪知道现在的低潮在哪里，他在汉普顿的比赛日做兼职，能有现在这样的表现实在是太不可思议了。”