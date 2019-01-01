枯坐冷板凳 蓝军拒绝尤文租借克里斯滕森

蓝军后卫克里斯特滕森在萨里麾下得不到重用，尤文图斯曾提出租借意向，但遭到切尔西的拒绝。

切尔西青训学院成长起来的后卫克里斯滕森在这个赛季鲜有出场机会，萨里来到斯坦福桥后，再次重用大卫-路易斯，克里斯滕森长期坐在替补席上。

前任蓝军主帅孔蒂执教期间，克里斯滕森在上个赛季各项赛事中获得40多次出场机会，然而本赛季开始至今，他仅有12次出场。

据悉，他的经纪人已经开始不满，并开始与包括巴萨在内的其他俱乐部接触。

上轮联赛中，切尔西0比2不敌阿森纳，在比赛还有15分钟时，克里斯滕森去了更衣室就再没有回到替补席上，这让主帅萨里大为不满。

萨里在随后告诉媒体说克里斯滕森经常会在比赛前由于紧张出现胃部不舒服的情况，而在北京时间今天凌晨的联赛杯半决赛次回合中，克里斯滕森也没有进入比赛大名单。

切尔西对外给出的理由是球员在训练中出现了腿筋拉伤情况，但外界仍然不免猜测克里斯滕森和萨里之间出现了矛盾。

尤文图斯显然看到了租借球员的机会，他们向切尔西询问租借这名中后卫的可能。

阿莱格里希望继续加强后防线，他们正在意甲赛场冲击八连冠，并且也希望在欧冠赛场有所斩获。

不过据《太阳报》消息，切尔西已经拒绝了老妇人，他们仍然将克里斯滕森视为蓝军的未来。