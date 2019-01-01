枪迷稍安勿躁 埃梅里：阿森纳重建需要耐心

埃梅里执教阿森纳的首个赛季以欧联杯失利告终，他请求阿森纳球迷继续对他保持信任。

乌奈·埃梅里要求阿森纳的支持者信任他，因为他将在北伦敦开始长期的重建工作。

这位前巴黎圣日耳曼主帅执教的第一个赛季在周三晚上巴库举行的欧联杯决赛中以1-4不敌切尔西而告终。

这场比赛是他们晋级下赛季欧冠的最后机会，此前他们在英超联赛中排名第五。

埃梅里承认，能在欧洲顶级俱乐部的比赛中获得一席之地是他没有实现的雄心壮志，但他说枪手在他的第一个赛季就取得了进步。

“我们知道这很困难，我们正在努力。我想对所有的支持者说，我们正在这个过程中。今年我们的头号目标还没有实现，但我认为我们已经很接近了，第一是英超联赛，第二是欧联杯决赛。明年对我们来说是一个巨大的挑战，我们要在我们的道路上迈出更多的一步，秉承我们使用年轻球员的意愿。我们今天很失望，但总的来说，我认为我们已经取得了新的进步，我们有竞争力了。明年我们必须再迈出一步。”

未能晋级欧冠当然会影响阿森纳在转会市场上的表现，但埃梅里再次要求耐心等待。

他希望阿森纳的地位能吸引球员，但也相信他们有足够的球员来实现他们的雄心壮志。

“我认为阿森纳是足球界的一个大品牌，很多球员都想在这里踢球。我们处在一个过程中，我们需要在这个过程中变得强大。”

“转会，我不知道明年会是什么时候，但是俱乐部正在努力提高，让我们在前进的道路上得到我们所需要的一切。”

“同时，我们有很多球员都有提高的可能。我们有很多年轻球员第一次参加决赛。我对未来充满信心，和年轻球员一起创造属于我们的道路，并在我们前进的过程中变得更好。”