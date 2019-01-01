枪手谈判失败 小苏亚雷斯进入巴萨国王杯大名单

巴萨和阿森纳就丹尼斯-苏亚雷斯转会事宜的谈判已经破裂，球员将继续留在诺坎普球场。

北京时间1月23日，据西班牙媒体《世界体育报》消息，丹尼斯-苏亚雷斯将不会在这个冬窗租借加盟阿森纳，他将继续留在巴萨。

丹尼斯-苏亚雷斯与巴萨的合约还有18个月，上周阿森纳就租借这位边锋的谈判取得重大进展，并且枪手主帅埃梅里一度期望在本周足总杯赛事之前搞定这桩租借转会。

丹尼斯-苏亚雷斯曾在2014-15赛季和埃梅里在塞维利亚共事。

埃梅里在回应丹尼斯-苏亚雷斯的传闻时曾表示：“我知道俱乐部正在研究哪些球员能够帮助我们取得像现在这样的好成绩的可能性。”

而根据《世界体育报》最新消息，阿森纳愿意支付200万欧的租借费，但不愿意加入强制买断的选项。为了保险起见，巴萨俱乐部希望丹尼斯-苏亚雷斯先续约一年，但球员不想接受巴萨开出的条件。

巴萨和阿森纳在进一步谈判后，决定放弃。

原本丹尼斯-苏亚雷斯已经不在巴萨主帅巴尔韦德的计划内，但在谈判破裂后，巴尔韦德又将他放入了对阵塞维利亚的国王杯比赛大名单中。

距离转会窗口结束还有一周多的时间，如果巴萨和阿森纳重启谈判，丹尼斯-苏亚雷斯还有可能完成租借转会，否则他将留在巴萨踢完这个赛季。