枪手要凉凉？埃梅里：阿森纳争四不乐观

周六0-1负于西汉姆后，阿森纳主教练埃梅里坦言，枪手争四前景并不明朗。

本周六，阿森纳0-1负于西汉姆，这让他们在过去四场比赛中只拿到了4分，而另一方面，切尔西战胜纽卡，在前四和欧冠席位的争夺中与阿森纳拉开了6分的差距，曼联也在索帅的带领下高更猛进，客场1-0拿下热刺。枪手主教练埃梅里表示，就现状而言，阿森纳争四的前景并不乐观，而前两个赛季，他们也没能获得欧冠席位。

“现在情况明显更加严峻了，”埃梅里告诉记者。“我认为眼下最重要的事是恢复信心，让队伍更有竞争力。我们需要在接下来的比赛中稳定发挥。目前我们做得还不够，结果也不令人满意。我们应该抓住良机，但现在的比赛结果让一切都更艰难。”

客场胜利率也是困扰埃梅里的老大难问题，在过去的五场客场作战中，阿森纳没能赢下任何一场。

“这是我们的挑战，每次客场比赛都是，”埃梅里说道。“我们在努力改进这一点，对手们也一样。”

“比如这场比赛，西汉姆有球迷的支持，所以他们信心十足，敢于推进。我们需要更多的自信心和集体协作，改变目前客战不利的局面。本赛季开始，我们的客场战绩还是不错的。”

尽管厄齐尔已经恢复了训练，但本场比赛他依然缺席，对此，埃梅里补充道：“对我来说，他和其他球员一样，这只是单次的决定，谁上谁不上。他有时对队伍帮助很大，有时作用不明显，可能是因为伤势，也可能是时机未到。但他是位优秀的球员。”