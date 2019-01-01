枪手老板继续哭穷 埃梅里夏窗仅有4000万经费

阿森纳主帅埃梅里在冬窗期透露，球队仅能租借球员，俱乐部没有转会资金，现在看起来他们在今年夏天仍然无法投入太多转会资金。

北京时间2月5日，据《每日镜报》消息，阿森纳主帅埃梅里今年夏天的转会预算只有4000万英镑。

阿森纳俱乐部出现资金紧张的问题，他们在一月份就无法投入资金进行永久转会，只完成了租借引援，现如今他们仍然没有足够的资金在今年夏天进行大力引援。

在刚刚结束的冬窗转会期，阿森纳从巴萨租借来了丹尼斯-苏亚雷斯，如果枪手在本赛季结束时选择激活买断选项，需要支付1800万英镑，埃梅里在夏窗就仅剩约2000万英镑的转会资金了。

埃梅里将面临艰巨的任务，如果他无法按自己打造球队的计划增强阵容实力，阿森纳则有可能连续三个赛季无缘欧冠赛场。

据悉，阿森纳无法向球队注资的主要原因和英超的转会以及工资政策也有关系，克伦克无法直接向阿森纳注资。目前阿森纳老板注资金额已经达到一定的极限，如果继续由克伦克投入资金，枪手有破坏欧足联财政公平的风险。

埃梅里可能不得不用卖球员的方式来获得资金。阿森纳队内顶薪球员厄齐尔仍然在埃梅里手下状态挣扎，枪手可能会考虑将他出售，换取转会费并腾出薪资空间。

与此同时，穆斯塔菲本赛季表现低迷，阿森纳也有可能将他放入转会市场。但由于后卫贝莱林和霍尔丁都因伤长期缺阵，埃梅里也无法对阵容后防线做出翻天覆地的变化。