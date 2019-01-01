枪手离队第二人 埃尔内尼租借贝西克塔斯

土超豪门已经确认，阿森纳中场埃尔内尼租借加盟球队，他将在接下来的新赛季为贝西克塔斯效力。

自2016年从巴塞尔转会来到酋长球场后，27岁的埃及国脚共为枪手在各项赛事中出场89次。但在去年夏天换帅之后，埃尔内尼始终难以获得埃梅里的信任。

2018-19赛季，这位中场仅获得17次出场机会，其中只包括8次英超出场。枪手主帅埃梅里本月早些时候就曾表态，这位球员可以在转会窗截止前选择离开。

一份阿森纳方面的声明中写道：“阿森纳的每个人都希望，默在贝西克塔斯的这个赛季能够一切顺利。”

够力足球本周早些时候报道过，有数家俱乐部都对这名中场表示出兴趣，其中也包括另一支土超球队加拉塔萨雷。不过最终贝西克塔斯赢得了这场球员竞争。

而贝西克塔斯方面的声明也向埃尔内尼送上了欢迎：“我们欢迎默罕默德-埃尔内尼来到贝西克塔斯这个大家庭。我们相信他将为球队扮演重要角色，希望你能取得成功。”

不过埃尔内尼并不是唯一一个在今夏离开兵工厂的球员。在他之前，效力枪手六个赛季的蒙雷亚尔已经回到祖国西班牙，效力于皇家社会。33岁的蒙雷亚尔是以自由身转会西甲劲旅的。

在大卫-路易斯加盟之后，穆斯塔菲也被告知可以在转会截止日前离开球队，不过他目前还没有传出进一步的转会动态。