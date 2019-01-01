枪手生涯触礁 扎卡或冬窗他投纽卡斯尔

扎卡因日前与阿森纳球迷发生冲突而被主帅埃梅里剥夺了队长职务，眼看失势的他考虑一月转会窗转会离开。

纽卡斯尔打算在一月转会窗中从阿森纳引进扎卡，这位饱受攻击的枪手中场准备递交转会申请。

这位27岁的瑞士球星本月早些时候被主帅埃梅里剥夺了队长职务，原因是他在与水晶宫的比赛后诅骂嘘他的球迷。

在最近两场比赛中，扎卡都被埃梅里从比赛大名单当中剔除。为了确保能进入瑞士2020年欧洲杯的大名单，他将考虑在冬窗离开阿森纳，前往一家能提供稳定出场时间的俱乐部。尽管扎卡预计将恢复训练，但埃梅里没有给出扎卡重返一线队的时间表。

为了达成本赛季的保级任务，纽卡斯尔希望利用这个机会在一月大胆出击签下这位中场大将。纽卡斯尔联主帅布鲁斯已经承认球队需要加强中场的力量，而扎卡在这方面能起到很大的弥补作用。

但是扎卡的薪资要求可能是转会的阻碍，他目前在阿森纳的周薪高达13万镑。米格尔-阿尔米隆目前是纽卡斯尔收入最高的球员，不过他的周薪也不过是8万英镑。

这意味着布鲁斯可能会被迫接受一项短期的租借协议，纽卡斯尔可以承担扎卡的部分薪资。

在扎卡与枪手球迷发生冲突后不久，他得到了国家队队友法比安-舍尔出面力挺，舍尔目前正是效力于纽卡斯尔。

舍尔说:“我和他一起打了很多年球，我知道他是一个怎样的人。他为阿森纳做了一切，这就是为什么他是队长。他是一个很好的人，可惜他们没有看到这一点。”