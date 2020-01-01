枪手旧将：阿森纳不该为佩佩花7200万镑

这位前里尔边锋在英超经历了一个艰难的处子赛季，一名前枪手说现在是他证明自己价值的时候了。

前阿森纳前锋阿利亚迭雷认为，如果尼古拉斯·佩佩想要兑现7200万英镑的身价，他就必须改进自己比赛中简单的部分。

佩佩的不稳定表现招致了很多批评，意大利报纸《米兰体育报》甚至将他列为本赛季欧洲退步最大的四人之一。

阿利亚迭雷认为这是一个不公平的评价，但他承认24岁的佩佩需要开始证明自己的价值。

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“我看到了他上赛季在里尔的表现，他是一个令人惊叹的球员。”阿利亚迭雷告诉够力足球：“所以，我并不否认他的才华。”

“但我看到的是阿森纳历史上身价最高的球员，即使你不想考虑钱的问题，事实是，不幸的是，钱在足球中是很重要的。”

“当你在一个球员身上花了那么多钱，你就会期待更多的进球和更多的助攻。”

阿利亚迭雷现在是一名电视评论员，也是阿森纳媒体团队的一员，他补充说：“如果你看看他的数据，我会说他这个赛季表现不错。”

“现在，很明显，这并不容易，因为我知道有过这样的经历，但让我有点失望的是他在比赛中做出的决定。”

“对于一名身价7200万英镑的球员来说，我觉得他在比赛中缺少的是简单的部分。这就是我的观点。”

“是的，他盘带很好，能过掉2到3个球员，这很神奇。但是当你的身边有奥巴梅扬，你所要做的就是把球传到正确的位置，而不是在错误的时间把球踢回来，这让我很困扰。这个赛季我从他身上看到了很多这些。”

“也许有了信心，有了更多的比赛，情况会有所改善。但这类事情——当他停下来，似乎缺乏注意力时——让我恼火。”

“真正的顶级球员不会这样，顶级球员为这样的钱而来。简单的事情必须妥善处理。”

阿利亚迭雷相信阿尔特塔可以为佩佩的发展创造奇迹。

“我认为米克尔？（阿尔特塔）会是尼科（佩佩）的完美搭档，因为他不会让他得过且过。”

“作为一名球员，米克尔追求的是质量和简洁。如果你们距离5码远，你就不能错过一个简单的传球，因为这会浪费进球和积分。”

“当我们进行反击时，以我们的速度和步伐，我们应该进更多的球。但是如果最后的传球不准确，那么你就浪费了机会。”

“这就是我觉得佩佩有点欠缺的地方，也许是因为我对价格有点挑剔。”

“这就是我一直在说的，更重要的是价格。如果我们在他身上花了3500万英镑，你会说‘签得太棒了’。但当你认为我们付了两倍的价钱时，你就会想，‘他需要做得更多。’”

“我们没有曼城或巴黎圣日耳曼的资源，所以当我们花大钱的时候，我们需要确保我们把钱花在合适的球员身上。”

“你可以看到他拥有令人难以置信的潜力、天赋和品质。从技术上讲，他可以做一些不可思议的事情，但是一些简单的事情，有时候他做得并不到位。”

“这就是为什么我觉得也许我们不应该在他身上花那么多钱。”