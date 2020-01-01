枪手旧将：曾见温格暴怒过两次 一次是惨败曼联

这位前枪手前锋已经揭开了让这位俱乐部效力时间最长的主教练失去冷静的秘密。

阿尔塞纳·温格是一个以冷静著称的教练。但前枪手前锋阿利亚迭雷两次透露了他的前教练“真的失去了理智”。

第一次是2001年2月在老特拉福德。阿森纳在英超联赛中落后曼联13分，他们需要一场胜利来保持他们的夺冠希望。

但是，客队在上半场由于伤病严重受挫，最终以1-5落后进入下半场，德怀特·约克上演了帽子戏法。

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当温格在中场休息时让他的球员回到更衣室时，一切都乱了套。

“阿尔塞纳完全疯了。阿利亚迭雷回忆说：“当斯捷潘诺夫斯在后卫线上踢球的时候，我们在上半场就输了。这是个玩笑。安迪·科尔和德怀特·约克简直要了我们的命。”

“我甚至都没有进入大名单，我只是作为第19人出现在那里。当我看到他这样输掉比赛时，我想：‘哇！’我以前从未见过他如此疯狂。”

“他把瓶子扔到房间的另一头，到处都是。他又喊又骂——而温格通常从不骂人。他简直是疯了。”

“他没有对任何人这样做，因为他不想开始指指点点，但在他开始冷静下来之前，他只是疯了大约五分钟。”

从1999年到2007年，阿利亚迭雷在阿森纳度过了8年，这是他唯一一次在比赛中或赛后看到温格对球员失去冷静。

但还有一次，温格在阿森纳的伦敦科尔尼训练场爆发了，他的愤怒集中在一个人身上。

“是西尔万·维尔托德。”阿利亚迭雷透露：“我们被告知不要在更衣室使用手机。温格总是说你的手机有两种选择，一种是把它留在车里，另一种是你把它带到更衣室的时候把它调成静音，然后把它放在储物柜里。

“所以有一天他走进更衣室，开始和所有球员开会，聊天，然后突然西尔万的电话响了起来，他也接了电话。”

“阿尔塞纳完全失去了理智。他发疯了，尖叫起来：‘西尔万，你在上厕所吗？！’他开始对他大喊大叫，并当场罚了他1万或1万2千镑。”

“但是那时候温格和西尔万关系有点紧张，而西尔万根本不在乎，他只是在电话里继续他的谈话。简直太疯狂了。”

阿利亚迭雷补充道：“这是我唯一一次真正看到阿尔塞纳发脾气。”

“正常情况下，即使我们有糟糕的比赛，他也会花时间不做出错误的反应。他总是试图给自己时间冷静下来，在和球员聊天前更清楚地思考。”