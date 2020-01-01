枪手旧将：曾见温格暴怒过两次 一次是惨败曼联
阿尔塞纳·温格是一个以冷静著称的教练。但前枪手前锋阿利亚迭雷两次透露了他的前教练“真的失去了理智”。
第一次是2001年2月在老特拉福德。阿森纳在英超联赛中落后曼联13分，他们需要一场胜利来保持他们的夺冠希望。
但是，客队在上半场由于伤病严重受挫，最终以1-5落后进入下半场，德怀特·约克上演了帽子戏法。
当温格在中场休息时让他的球员回到更衣室时，一切都乱了套。
“阿尔塞纳完全疯了。阿利亚迭雷回忆说：“当斯捷潘诺夫斯在后卫线上踢球的时候，我们在上半场就输了。这是个玩笑。安迪·科尔和德怀特·约克简直要了我们的命。”
“我甚至都没有进入大名单，我只是作为第19人出现在那里。当我看到他这样输掉比赛时，我想：‘哇！’我以前从未见过他如此疯狂。”
“他把瓶子扔到房间的另一头，到处都是。他又喊又骂——而温格通常从不骂人。他简直是疯了。”
“他没有对任何人这样做，因为他不想开始指指点点，但在他开始冷静下来之前，他只是疯了大约五分钟。”
从1999年到2007年，阿利亚迭雷在阿森纳度过了8年，这是他唯一一次在比赛中或赛后看到温格对球员失去冷静。
但还有一次，温格在阿森纳的伦敦科尔尼训练场爆发了，他的愤怒集中在一个人身上。
“是西尔万·维尔托德。”阿利亚迭雷透露：“我们被告知不要在更衣室使用手机。温格总是说你的手机有两种选择，一种是把它留在车里，另一种是你把它带到更衣室的时候把它调成静音，然后把它放在储物柜里。
“所以有一天他走进更衣室，开始和所有球员开会，聊天，然后突然西尔万的电话响了起来，他也接了电话。”
“阿尔塞纳完全失去了理智。他发疯了，尖叫起来：‘西尔万，你在上厕所吗？！’他开始对他大喊大叫，并当场罚了他1万或1万2千镑。”
“但是那时候温格和西尔万关系有点紧张，而西尔万根本不在乎，他只是在电话里继续他的谈话。简直太疯狂了。”
阿利亚迭雷补充道：“这是我唯一一次真正看到阿尔塞纳发脾气。”
“正常情况下，即使我们有糟糕的比赛，他也会花时间不做出错误的反应。他总是试图给自己时间冷静下来，在和球员聊天前更清楚地思考。”