枪手新人萨利巴：姆巴佩的爸爸就是我的教练！

枪手的新后卫是由法国金童的父亲教导的。

阿森纳新球员威廉·萨利巴透露，他在学校认识巴黎圣日耳曼球星基利安·姆巴佩，这位世界杯冠军前锋的父亲是他的教练。

阿森纳从圣艾蒂安以2700万英镑(3300万美元)签下了萨利巴，他最近与枪手签下了一份5年的合同，但在即将到来的赛季，他将以租借的形式回到法甲，这是他转会合同的一部分。

这位18岁的中后卫在巴黎东北部郊区邦迪的一处庄园长大，姆巴佩小时候也在那里磨练了自己的球技。

“我认识姆巴佩。”萨利巴在阿森纳官方网站上说：“我们小的时候，他来了我的小学，我小的时候，他爸爸也是我的教练。”

尽管成长于一个艰苦的社区，萨利巴似乎很喜欢谈论他的出身，他解释说，童年帮助他学会了改变环境的决心，以及和朋友一起踢足球。

“我在一个庄园里长大。”萨利巴继续说道：“说实话，在庄园上长大是有帮助的。你和你所有的朋友在一起，你可以在附近的五人球场打球。你们都在一起，每个人都喜欢那里的足球，所以说实话，这很容易。当你来自一个庄园，你就有了摆脱它的决心。

到目前为止，萨利巴是阿森纳在这个窗口签下的三名球员之一，另外两名是马蒂内利和塞巴略斯。

然而，枪手的转会似乎不会就此结束。里尔边锋尼古拉斯·佩佩似乎即将以8000万欧元(7300万英镑/ 8900万美元)的天价加盟，尽管有报道称那不勒斯、利物浦和国际米兰都对他感兴趣。

阿森纳还在与凯尔特人左后卫基兰·蒂尔尼的谈判中陷入僵局，因为他们的前两份报价都被拒绝了，而第三份突破性的报价可能即将到来。