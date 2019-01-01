枪手急求新中卫 武磊队友入埃梅里法眼
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如果阿森纳能够获得欧联杯冠军，他们将重回欧冠赛场，这样他们在夏天就有了额外的资金进行引援。据报道，如果能打入欧冠，埃梅里今年夏天将有7500万镑的预算；另一方面，在巴库的失利将意味着他们将重返欧罗巴联赛，埃梅里的夏季预算将削减到4000万镑左右。
尽管如此，埃梅里已经列出了一份夏季转会目标的清单，并且已经在考虑了一些球员的名字，他希望能够加强自己的球队。
埃莫里最想要的是一名新的中卫，而西班牙人队的马里奥·埃尔莫索似乎是他最想要的球员。
据《阿斯报》报道，阿森纳准备向这位23岁的球员开出2250万欧元(2000万英镑)的报价，他在本赛季赢得了西班牙国家队的认可。
巴黎圣日耳曼和拜仁慕尼黑也对这名球员很感兴趣，但是阿森纳希望尽早签下他，穆斯塔菲和钱伯斯都将在今夏离开酋长球场。
埃梅里也想在这个夏天签下一名新门将，切赫将在巴库完成他辉煌职业生涯的最后一场比赛。
如果一切理想，埃梅里希望看到瓦伦西亚门将内托加盟，但是随着他7000万欧元的违约金远超预算，枪手很可能会决定免费签下20岁的马库斯·舒伯特。
据《图片报》估计，德累斯顿迪纳摩的这名年轻球员的转会谈判正在进行中，这位在德国国内评价很高的21岁以下国家队门将将在下个赛季为莱诺提供替补和竞争。