枪手急求新中卫 武磊队友入埃梅里法眼

据报道，阿森纳主帅乌奈·埃梅里希望在俱乐部的欧联杯决赛结束后尽快完成他的夏季转会目标。

如果阿森纳能够获得欧联杯冠军，他们将重回欧冠赛场，这样他们在夏天就有了额外的资金进行引援。据报道，如果能打入欧冠，埃梅里今年夏天将有7500万镑的预算；另一方面，在巴库的失利将意味着他们将重返欧罗巴联赛，埃梅里的夏季预算将削减到4000万镑左右。

尽管如此，埃梅里已经列出了一份夏季转会目标的清单，并且已经在考虑了一些球员的名字，他希望能够加强自己的球队。

埃莫里最想要的是一名新的中卫，而西班牙人队的马里奥·埃尔莫索似乎是他最想要的球员。

据《阿斯报》报道，阿森纳准备向这位23岁的球员开出2250万欧元(2000万英镑)的报价，他在本赛季赢得了西班牙国家队的认可。

巴黎圣日耳曼和拜仁慕尼黑也对这名球员很感兴趣，但是阿森纳希望尽早签下他，穆斯塔菲和钱伯斯都将在今夏离开酋长球场。

埃梅里也想在这个夏天签下一名新门将，切赫将在巴库完成他辉煌职业生涯的最后一场比赛。

如果一切理想，埃梅里希望看到瓦伦西亚门将内托加盟，但是随着他7000万欧元的违约金远超预算，枪手很可能会决定免费签下20岁的马库斯·舒伯特。

据《图片报》估计，德累斯顿迪纳摩的这名年轻球员的转会谈判正在进行中，这位在德国国内评价很高的21岁以下国家队门将将在下个赛季为莱诺提供替补和竞争。