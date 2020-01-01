枪手墨西哥青训新星：萨卡对我帮助巨大 想成为阿森纳传奇

墨西哥新星谈到了自己在阿森纳的成长经历，并表达了自己在阿森纳和国家队建功立业的渴望。

马塞洛·弗洛雷斯在透露萨卡和默特萨克对他职业生涯的影响的同时，也勾画出了想要成为阿森纳传奇的野心。

弗洛雷斯在 10 月份与阿森纳签了自己的第一份职业合同，自从他在 2019 年从伊普斯维奇城转会到科尔尼训练基地后，他从俱乐部的青训营中迅速崛起。

这位 17 岁的球员，在为枪手 U18 出场的前 12 场比赛中打进了 3 个球，而后他被挑选跟随一线队进行季前赛训练，而他希望能够在不久的将来在酋长球场充分发挥自己的影响力。

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“和一队一起训练就像一场梦，我无法相信发生的一切。”弗洛雷斯告诉够力足球。

“训练结束后，一切都很顺利，我像往常一样走上球场。我很高兴，享受我着生命中的每一刻。”

“现在我还不知道自己什么时候能上演一线队首秀，让我们拭目以待，看看结果如何吧。我想代表阿森纳上场踢球，然后成为俱乐部的传奇。”

这名墨西哥少年认为阿森纳、英格兰边锋萨卡在他过去一年的成长中起到了关键作用。

“我看到了布卡约·萨卡，他是我的一个很好的榜样。他是最好的谈话对象，他一直在等待着我，我们之间进行了很多交流。”

“他非常努力地取得了现在的成就。他还给了我很多建议，分享他自己的经验，所以我已经准备好迎接即将到来的一切。”

弗洛雷斯也表达了他对阿森纳学院主管佩尔·默特萨克的感激之情，他补充道:“他是一个非常好的朋友，他极大地帮助了我。”

“我很感激他，因为他相信我的能力，他帮助我获得了很多才能，让我成为了现在的我。”

这位前伊普斯维奇新星希望在阿森纳的成长过程中能够进入墨西哥国家队，而目前他已经从国家队负责人那里得到了积极的反馈，有望代表“美洲蝴蝶”在国际赛场上征战。

“我还没有听到任何消息。但我正在为这一征召而努力工作，并体验着这一奋斗过程。”

“墨西哥足协的几个人给我打电话，告诉我要继续努力工作，这样入选国家队的时刻很快就会到来。”

当被问及他和前墨西哥前锋卡洛斯·贝拉有什么相似之处时，这名年轻的天才前锋回答道:“外界的人们仍然记得贝拉，但是他们以前从来没有拿我和贝拉做过比较。”

“贝拉是一位伟大的球员，我喜欢看到他，但我们的特点和位置都有所不同。(我最喜欢的位置)是在前锋身后踢球，这就是 10 号位，尽管我不介意成为一位更多处理一对一的边锋。”