枪手后防元老：埃梅里的阵容每一块都要升级

前阿森纳后卫迪克森希望老东家的阵容能在夏天有所升级。

前阿森纳后卫李·迪克森表示，埃梅里所在的阿森纳在上个赛季未能获得欧冠资格后，“需要在各个方面都有所提高”。

这位西班牙主教练去年夏天被招入酋长球场，接替了传奇人物温格的位置，此前他曾在巴黎圣日耳曼和塞维利亚成功执教。

本赛季上半段，枪手在所有比赛中一度保持了22场不败，但在圣诞节后状态的下滑引发了新的批评。

埃梅里的球队最终在英超联赛中排名第五，因此错过了下赛季的欧冠。

阿森纳在5月27日对切尔西的欧联杯决赛中获得了直接进入欧冠的机会，但是他们在巴库以1-4不敌切尔西。

据信，埃梅里将在转会市场上以4000万英镑(合5100万美元)的适度预算运营，一些大牌球员的离队是筹集额外资金所必需的。

迪克森曾在1988年至2002年为阿森纳效力，他敦促俱乐部在当前的窗口期加强实力，以避免再过平庸的一年。

“这对阿森纳来说是一个重大的夏天。”迪克森告诉TalkSport：“无论他们在哪里完成比赛，无论他们能否拿下欧罗巴联赛，这个夏天都将是一个重要的夏天。我想埃梅里知道这个赛季会以这样的方式结束，我们要么进入前四，要么没有进入欧冠。我们在这方面失败了。所以他必须相应地考虑，并试图说服董事会和权力机构给他足够的钱来改善球队。所有位置都需要改进，希望我们能留住最优秀的球员来做到这一点。”