枪手名宿：让拉姆塞自由身份离开是埃梅里的决定

这位前枪手中场认为结束续约谈判谈判的决定是由这个负责交付结果的人做出的。

佩里·格罗夫斯声称，阿森纳结束与身价4000万英镑（5200万美元）的拉姆塞之间的续约谈判并允许他以自由身份离开球队的决定是“完全由埃梅里做出的”。

威尔士国脚此前曾表示，他希望就延长在酋长球场的逗留时间展开谈判。

然而，谈判没有如期进行下去，这位28岁的球员现在准备离开酋长球场。而据够力足球称他正计划与意甲冠军尤文图斯签下一份为期五年的合同。

格罗夫斯不明白阿森纳为什么会允许一个有实力的球员免费离开，但他认为这是一个负责球队临场展现积极表现的人做出的决定。

这位前枪手中场告诉记者:“我不敢相信阿森纳会让自己在与拉姆塞、厄齐尔和桑切斯的续约问题上拖到这个地步。”

“让你最好的球员进入合同的最后一个赛季，这无论在商业和足球上都没有意义。”

“拉姆塞的身价将会是3500万—4000万英镑，但是我们却免费让他离开了。”

“我认为这完全是埃梅里个人的决定，他取消了续约谈判，所以很明显他对拉姆塞的离开没有意见。”

“我是拉姆塞的超级粉丝。我认为他是现代足球的杰出典范。”

“他的职业态度一直很端正。他没有经常受伤或者缺席比赛。此外，他还能取得进球。”

“看到他离开我很难过，但是埃梅里可能认为，他可以用比拉姆塞期望的更少的钱让另一个球员踢10号位。”

拉姆齐在为北伦敦球队效力的11年里出场超过350次。

他已经打进了61粒球，其中两个来自本赛季的英超联赛赛场，另外还有6次助攻。