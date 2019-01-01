枪手名宿狠批球队：没有斗心没有欲望

阿森纳传奇球星迪克森对目前的枪手球星们进行了猛烈抨击，称他们在欧联杯决赛中“没有斗心也没有欲望”。

欧联杯是阿森纳进入欧冠的最后渠道，他们在英超联赛中仅以1分之差被热刺挤到第五。

但是他们在巴库糟糕的防守表现却把比赛搞砸了，蓝军轻松地取得了胜利。

迪克森对他所看到的一切很不高兴，厄齐尔又一次带来了灾难性表现。

然而，对昔日的海布里英雄来说，最糟糕的事情是，他现在对乌奈·埃梅里的球队几乎没有什么期望。

“阿森纳的表现很差，”这位前后卫在周四的布拉希尔体育早餐会上说：“上半场他们做得很好，他们在没有射正的情况下发挥得很好，但是下半场的表现，我们对此感到惊讶吗?”

“我不是。这就是他们所处的位置。他们是第五或第六的球队，如果他们能进入决赛，就已经不错了。

“标准已经降低到我们现在可以预计的水平了。”

迪克森相信埃梅里需要做大量的工作来改变酋长球场的糟糕心态。

他补充说：“我们遗漏了很多东西。有些球员昨晚在进球出现后，没有战斗，没有欲望。”

“梅苏特·厄齐尔昨晚的表现……我看到他坐在替补席上对着别人抱怨，很明显他对自己的下场不太高兴，但他今天必须看完比赛，并对自己诚实。”

“你看得出来，这对他的伤害还不够。现在招募球员是当务之急，现在不仅是球员水平的问题，你可能不得不放弃一些能力去换取一些斗心。”

“在这支球队有更多的斗心和更多的渴望之前，你总是会达不到目标。他们甚至没有挑战欧冠。他们手里拿着主动权，但赛季末的结果，他们像廉价的衣服一样被折叠起来。他们本可以战胜托特纳姆热刺，但他们没有，说到底这就是他们的性格。”